-SEDYEDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ İZMİR (A.A) - 01.03.2011 - İzmir'de göğsündeki ağrı nedeniyle hastaneye getirilen kadının, sedyeden düştükten sonra öldüğü bildirildi. Alınan bilgiye göre, 57 yaşındaki Gönül Özkocaman, göğsündeki ağrı nedeniyle yakınları tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Acil Servise alınan Özkocaman iddiaya göre burada sedyeden düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle taşınan Özkocaman, tedavi altına alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. Özkocaman'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.