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SEDEFÇİ: SÖYLEDİĞİM SÖZLERİN ARKASINDAYIM EDİRNE (A.A)

30 Mart 2011 21:18

-SEDEFÇİ: SÖYLEDİĞİM SÖZLERİN ARKASINDAYIM EDİRNE (A.A) - 30.03.2011 - Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile ilgili söylediği sözlerin arkasında olduğunu belirtti. Sedefçi, emniyet eski müdürü Hanefi Avcı'nın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptığı açıklamada, Avcı'nın sağlıklı insanlar gibi davranmadığını ileri sürdü.  Sedefçi,''Aynı şeyi yine söylüyorum. Böyle bir insan parlamento çatısı altında olamaz.  Sağlıklı insanlar suç yaratmaz. Eğer bir suçlu varsa üzerine gider . Hanefi Avcı, masum insanlara iftiralar atarak, onların üzerlerine basarak sivriliyor. Ben söylediğim sözlerin arkasındayım'' dedi. Avcı'yı milletvekilliği adaylığı için CHP'nin kabul etmediğini öne süren Sedefçi, aday adaylığı için sadece CHP'nin değil hiçbir partinin Avcı'yı kabul etmeyeceğini savundu.

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