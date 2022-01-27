Sedef Kabaş'tan Adalet Bakanı Gül hakkında suç duyurusu

Gazeteci Sedef Kabaş avukatı aracılığıyla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle hedef gösterilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklanmadan önce, “Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır” ifadelerini kullanmıştı

Avukat Uğur Poyraz, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla cezaevinde bulunan müvekkili gazeteci Sedef Kabaş için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Poyraz Twitter hesabından konuya ilişkin şunları yazdı:

"Bakalım savcılık ne yapacak?”

“Herkes konuşsa bile susması gereken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuşunca Sedef Kabaş’ın özgürlüğü haksız ve hukuksuz kararlarla elinden alındı. Bugün müvekkilem adına Abdulhamit Gül hakkında İstanbul C. Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Bakalım savcılık ne yapacak?”