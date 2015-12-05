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Sedat Simavi Ödülü 'Aylan bebek'e

Sedat Simavi Ödülleri 39 yıldan bu yana veriliyor

05 Aralık 2015 10:17

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2015 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen sanatçı, gazeteci, edebiyat, spor ve bilim insanlarına verilecek ödüller açıklandı.

Sedat Simavi ’Gazetecilik’ ödülünü, dünyayı sarsan “Aylan Kurdi Bebek” fotoğrafıyla DHA Bodrum Muhabiri Nilüfer Demir aldı.

11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 39 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri,sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor.

Gazetecilik dalında, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Erinç, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Şükran Soner, Hürriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Tufan Türenç, Vatan Gazetesi Yazarı Okay Gönensin, Zaman Gazetesi Genel Müdürü Abdülhamit Bilici, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Vahap Munyar ve Hürriyet Dünyası Dijital Yayınlar Direktörü Eyüp Can Sağlık’tan oluşan seçici kurul bu yıl Sedat Simavi ’Gazetecilik’ ödülünü, dünyayı sarsan “Aylan Kurdi Bebek” fotoğrafıyla DHA Bodrum Muhabiri Nilüfer Demir’e verdi.

Seçici Kurul ayrıca, Arda Akın’ı Hürriyet gazetesinde yayınlanan “Bombadan 2 Gün Önce” başlıklı haberi nedeniyle övgüye değer gördü.

 

Diğer dallarda ödüller

 

2015 Sedat Simavi Ödülleri Radyo dalında Ulaş Can’a, Televizyon dalında Gülçin Hacıevliyagil Ayçe ve Mustafa Kemal Kiruk’a, Karikatür dalında Latif Demirci’ye, Edebiyat dalında Nilüfer Kuyaş’a, Sosyal bilimler dalında Doç. Dr. Murat Somer’e, Fen bilimleri dalında Doç. Dr. Zübeyir Çınkır, Spor dalında ise Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı’na verildi. Ödül Töreni tarihi ve yeri daha sonra paylaşılacak.

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