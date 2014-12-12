Sedat Simavi ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) düzenlediği 38. Sedat Simavi Ödülleri, The Marmara Taksim Oteli'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törende bir konuşma yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto, toplumun üzerinde sosyal medyadan, iktidara dayanmış bir takım çevrelerden gizli mesajlar dağıtıldığını belirterek, "Toplumun üzerinde korku iklimi yaratılıyor" dedi.

Gazetecilik alanında "En Büyük 10'a Girecekken En Kırılgan 5'teyiz" başlıklı dizisi ve "Olayların İçinden" ekonomi yazılarıyla Güngör Uras ödülün sahibi oldu.

38. Sedat Simavi Ödülleri için The Marmara Oteli'nde tören düzenlendi. Geceye damgasını vuran Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto'nun medya iktidar ilişkilerini yorumlayan konuşması oldu.

Olcayto, toplumun üzerinde sosyal medyadan, iktidara dayanmış bir takım çevrelerden gizli mesajlar dağıtıldığını belirterek, "Toplumun üzerinde korku iklimi yaratılıyor. Bu gün şu kadar insan alınacak, şu kadar gazeteci alınacak, çok yakında bu gerçekleşecek diye. Olabilir de, olmayabilir de. Ama önemli olan bu korku ikliminin toplumun üzerinde devamlı estirilmesi. Önemli olan bu korku ikliminin toplumun üzerine estirilmesi. Gazeteciler bugün gerçekten güçlükler içinde. Neden? İşte sosyal medya var, dijital yayınlar başladı. Kağıt ölecek söylentileri arasında büyük gazeteler adıyla ters düşen küçülme operasyonlarına girdiler.

Küçülme o kadar büyük oranlara vardı ki artık takip edemez olduk. Çok sayıda arkadaşımız işsiz. Bu üstelik sahada çalışan arkadaşlarımızdan gazete yöneticilerine ve köşe yazarlarına kadar uzuyor. Bu arkadaşlarımızın yeni yıla işsiz gireceklerini biliyoruz. Hepsi çok değerli ama kendilerini gazetecilikte kanıtlamış arkadaşlarımız var" dedi. Medyada yaşanan sıkıntılara değinen Olcayto, "Bizim amacımız üzüm yemek bağcı dövmek değil. Neden iktidara çatıyorsun? diye söylenen arkadaşlarımız var. Ama biz iktidara çatmıyoruz, iktidar bizi hedef gösteriyor" diye konuştu.

‘Halkın haber alma özgürlüğüne

ambargo koyuluyor devlet tarafından’

Turgay Olcayto, medyaya uygulanan akreditasyon konusunu da değerlendirerek, "Sosyalist gazetelerden paralelci denilen gazetecilere kadar pek çok arkadaşımız iktidarın düzenlediği toplantılara, bakanlıkların düzenlediği toplantılara alınmıyorlar. Bu arkadaşların günahı ne? Bu arkadaşlar kendi gazetelerinin okurlarına haberleri kendi görüşleriyle iletmek zorundalar. Halkın haber alma özgürlüğüne ambargo koyuluyor devlet tarafından, bu çok yanlış. Aynı iktidar daha önce askerlerin koyduğu akreditasyondan şikayetçiydi. Şimdi kendileri uyguluyorlar" dedi. Olcayto, sözlerini şöyle sürdürdü: "Terör derken devlet erkanının, devlet kolluk güçlerinin estirdiği terörden bahsediyorum. Özellikle yerel basında valiler, kolluk kuvvetleri neredeyse gazetecileri gözaltında tutuyorlar. En ufak bir eleştiride "basın kartını göndermem" gibi tehditlerde bulunuyorlar. Bugün Kayseri'den bir arkadaşımızın şikayeti geldi. Bir şirket ile ilgili yaptıkları haberde karşılıklı bir dava açılmış. Bunu haberleştirmek istemişler. Önce vali telefon etmiş "bu haberi girmeyin" diye. Ardından mahkeme kararı çıkmış. 'Önce haberi bize gönderin biz görelim sonra yayınlarsınız diye. Yerelde de anlamadığımız görmediğimiz bir takım şeyler oluyor.

Ödüller ve Kazanan İsimler, Eserleri

Gazetecilik alanında "En Büyük 10'a Girecekken En Kırılgan 5'teyiz" başlıklı dizisi ve "Olayların İçinden" ekonomi yazılarıyla Güngör Uras,

"Ateş Arabaları 2. Dünya Savaşı ve Futbol" adlı ortak radyo programıyla Ercan Taner - Mert Aydın,

"Soma'da Acı Gerçekler" adlı ortak televizyon haber programıyla Kenan Şener - Serdar Ekeyılmaz,

Roman kategorisinde "Gölgeler ve Hayaller Şehrinde" adlı romanıyla Murat Gülsoy,

Sosyal Bilimler olanında "Bir Mahallenin Doğumu ve Ölümü (1494-2008)" Osmanlı İstanbulu'nda Kasap İlyas Mahallesi" adlı eseriyle Prof. Dr. Cem Behar,

Fen Bilimleri dalında "Ramanujan'ın Rogers-Ramanujan Fonksiyonları İçin Verilmiş Olduğu Bazı Eşitliklerin Basit İspatları" adlı eseriyle Doç. Dr. Hamza Yeşilyurt,

Sağlık Bilimleri alanında "Mikro RNA 181A, Açlık ve Rapamisin Tarafından Uyarılan Otofajiyi ATG5'i Hedefleyerek Düzenliyor" adlı çalışmasıyla Doç. Dr. Devrim Gözüaçık,

Görsel Sanatlar kategorisinde "Galeri Artist ve Arete Sanat Galerisi 'Dalga' Resim Sergisi" ile Onay Akba,

Spor alanında Galatasaray Odeabank Kadın Basketbol Takımı.

Övgüye layık görülen eserler

Gazetecilik dalında "Kara Köleler" dizisi yazısı ile Bünyamin Aygün,

Radyo dalında "Başka Bi Gözle: Koku" , Gamze Sofuoğlu - Kürşat Ceylan,

Televizyon alanında "Bir Ada İki Göç" ile Zühre Saral Gökağaç,

Sosyal bilimler dalında "İhtilal" adlı eseriyle Altan Öymen,

Fen Bilimleri kategorisinde "Elektron Saçılımının Topolojik Özelliklere Etkisi: Düzensizlik ve Süperörgülerden Majorana Fermiyonları" ile Doç. Dr. İnanç Adagideli,

Sağlık bilimleri dalında "Kromotin Modifikasyonu Gerçekleştiren Enzimlerin Yeniden Programlama Üzerindeki Etkileri" başlıklı çalışması ile Doç. Dr. Tamer Tevfik Önder,

Spor alanında "2014 Avrupa Basketbol Şampiyonu" olması nedeniyle Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı.