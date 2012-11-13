Sedat Selim Ay'dan 23 gazeteciye dava

Terörle Mücadeleden Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na getirilen Sedat Selim Ay’ın şikâyetiyle, aralarında Oral Çalışlar ve Rıdvan Akar’ın da olduğu 23 gazeteci için soruşturma açıldı.

Gözaltında işkence yapmaktan suçlu polis şefi Sedat Selim Ay’ın Terörle Mücadeleden Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na getirilmesinin ardından Taraf’ın yayımladığı haberlere ilişkin yeni bir soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın hedefinde bu kez sadece Taraf muhabir ve editörleri değil Ay’ın emniyet müdür yardımcısı olmasını eleştiren köşe yazarları da var. Oral Çalışlar, Işıl Özgentürk, Rıdvan Akar, Utku Çakırözer ve Barış Yarkadaş’ın da aralarında olduğu 23 gazeteci hakkında Sedat Selim Ay’a “iftira ve hakaret” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.