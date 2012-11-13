T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sedat Selim Ay'dan 23 gazeteciye dava

Sedat Selim Ay’ın Terörle Mücadeleden Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na getirilmesinin ardından hakkında çıkan haberler için şikayette bulundu

13 Kasım 2012 12:51

Terörle Mücadeleden Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na getirilen Sedat Selim Ay’ın şikâyetiyle, aralarında Oral Çalışlar ve Rıdvan Akar’ın da olduğu 23 gazeteci için soruşturma açıldı.

Gözaltında işkence yapmaktan suçlu polis şefi Sedat Selim Ay’ın Terörle Mücadeleden Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na getirilmesinin ardından Taraf’ın yayımladığı haberlere ilişkin yeni bir soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın hedefinde bu kez sadece Taraf muhabir ve editörleri değil Ay’ın emniyet müdür yardımcısı olmasını eleştiren köşe yazarları da var. Oral Çalışlar, Işıl Özgentürk, Rıdvan Akar, Utku Çakırözer ve Barış Yarkadaş’ın da aralarında olduğu 23 gazeteci hakkında Sedat Selim Ay’a “iftira ve hakaret” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

sedat selim ayşikayetdavagazeteci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24