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SEDAT ŞAHİN TAHLİYE EDİLDİ KOCAELİ (A.A)

04 Ocak 2011 17:29

-SEDAT ŞAHİN TAHLİYE EDİLDİ KOCAELİ (A.A) - 04.01.2011 - ''Taammüden adam öldürmeye azmettirmek'', ''çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek''  ile ''gasp'' suçlarından dolayı 2005 yılından bu yana tutuklu yargılanan Sedat Şahin, tahliye edildi. Kandıra ilçesindeki Kocaeli 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesi gereğince tahliye edilen Şahin'i alkışlarla karşıladı. Oğlu Erkan Şahin'in de arasında bulunduğu yakınlarına görüşen Şahin, daha sonra otomobile cezaevi önünden ayrıldı. Bu arada, Şahin'in yakınlarının yaklaşık 50 araçlık konvoy oluşturduğu görüldü. Avukatı Ali Rıza Dizdar'ın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 102'inci maddesi kapsamında yapılan müracaatının değerlendirilerek tahliyesine karar verilen Şahin'in İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava, 2005 yılında açılmıştı. 2005 yılının eylül ayından bu yana tutuklu bulunan Şahin'in de arasında bulunduğu 53 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Hüseyin Saral'ın İtalya'da öldürülmesi ile bir iş adamının öldürülmesine teşebbüs etme olaylarının da aralarında bulunduğu 6 eyleme yer veriliyor. Sedat Şahin'in 3 kez uygulanmak üzere, ''taammüden adam öldürmeye azmettirmek'' suçundan ağır müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Şahin'in ayrıca ''çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek'' ile ''gasp'' suçlarından da 4,5 ile 29 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Bu sanıklar hakkında yargılamayı yapan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyası ile Kadıköy'de bir oto galerisinin kurşunlanması ve Kanber Ocaklı'nın kaçırılarak gasp edilmesi olaylarına ilişkin açılan dava dosyasının da birleştirilmesine karar vermişti. Bu arada avukat Dizdar'ın aynı dava kapsamında tutuklu olarak yargılanan Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin hakkında yaptığı başvurunun ise halen incelendiği öğrenildi.

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