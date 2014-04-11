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Sedat Şahin tahliye edildi

Hakkında çete kurmak ve yönetmek iddiasıyla yeni bir dava açılan Sedat Şahin, tutuklu kaldığı süre gözönünde bulundurularak bir kez daha tahliye edildi

11 Nisan 2014 19:59

Arzu Yıldız

İstanbul 21.Ağır Ceza Mahkemesi duruşma günü vermeden aralarında yer altı dünyasının tanınmış isimlerinden Sedat Şahin’in de bulunduğu tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Savcı Ekren Beyaztaş tarafından Şahin’inde aralarında bulunduğu 100’den fazla sanık hakkında ‘örgüt kurmak, örgüte üye olmak, yağma, darp, tehdit” gibi suçlamalardan İstanbul TMK.10.Maddesiyle Yetkili Mahkemeye dava açılmıştı. TMK’nın kaldırılmasının ardından devam eden dava dosyası İstanbul 21.Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme dava klasörlerini incelemediği için duruşma günü verememişti. Mahkemeden bugün sürpriz bir karar çıktı. Aralarında Şahin’in de bulunduğu davanın tüm sanıklarına tahliye kararı çıktı. Kandıra Cezaevinde kalan Şahin’in akşamüzeri serbest bırakılacağı öğrenildi. Şahin’in ismi daha önce de birçok kez benzer davalarda yargılanmasıyla gündeme gelmişti.

 

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