SEDAT PEKER'E ZORLA GETİRME KARARI (1)

Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA
Kişisel internet sitesinde yazdığı yazıda, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzalayan akademisyenleri tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Sedat Peker'in zorla getirilmesine karar verildi
13 Ekim 2017 14:23
Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA
Kişisel internet sitesinde yazdığı yazıda, \"Bu suça ortak olmayacağız\" bildirisini imzalayan akademisyenleri tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Sedat Peker\'in zorla getirilmesine karar verildi.
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