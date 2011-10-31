Sedat Peker'e çete hapsi

T24 - Mahkeme Heyeti, sanık Sedat Peker’in Arif Kandemir'i hürriyetinden yoksun bırakmak ve özel evrakta sahtecilik suçlarından 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.





"Kelebek Operasyonu davası"nın bozulan bölümü yeniden karara bağlandı.



İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklar katılmadı. Sanıkların avukatları, müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep ettiler.



Davayı karara bağlayan Mahkeme Heyeti, sanık Sedat Peker’in Arif Kandemir'i hürriyetinden yoksun bırakmak ve özel evrakta sahtecilik suçlarından 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, Peker’e iki ayrı suçtan verilen cezaların hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına da kanaat getirdi.

Peker'in kardeşine 1 yıl 10 ay



Mahkeme, Ergenekon davasıyla birleştirilen Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atılması davasının da sanıklarından olan Boğaç Kaan Murathan’ı “Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak ve özel evrakta sahtecilik" suçlarından 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırdı. Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in “Suç işlemek amacıyla kulmuş örgüte üye olmak ve ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandıran Mahkeme, bu iki sanığın da cezalarının açıklanmasını ertelemedi.

Sivasspor Başkanı Odyakmaz'a 1 yıl 15 gün



Şike soruşturması kapsamında tutuklanan Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz’ın da “suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak" suçundan 1 yıl 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme diğer sanıkların da 10 aydan 1,5 yıla kadar değişen yıllarda hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Yargıtay "hükmün açıklanması ertelensin" demişti



İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Sedat Peker'e, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "gasba teşebbüs", 2 kişiye karşı "kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası vermişti. Mahkeme heyeti, Atilla Peker'i de "silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan 1 yıl 15 gün, "gasba teşebbüs" suçundan 4 yıl 2 ay, "kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4 ay, "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.



Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sedat Peker'in, "çete kurmak" suçundan aldığı 4,5 yıl ve "Yusuf Altay'ın hürriyetini yoksun kılma" suçundan aldığı 7,5 yıl hapis cezasını onarken, 2 yılın altındaki 2 cezasını ise bozmuştu. Yargıtay, 2 yılın altında ceza alan toplam 42 sanığın dosyasının bozulmasına karar vererek, Peker ile birlikte bu sanıklar açısından "hükmün açıklanmasını" düzenleyen CMK'nın 231. maddesi uyarınca yeniden değerlendirme yapılmasına karar vermişti. Yargıtay, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan ceza alan bazı sanıklar açısından da lehe olan hükümlerin uygulanması gerektiğini belirtmişti.



