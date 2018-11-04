Sedat Peker'den yerel seçimler için AKP ve MHP'ye formül

Geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker, AKP ve MHP’nin yerelde bozulan ittifakı için bir formül ortaya attı. Peker’in formülüne göre 31 Mart 2019’da yapılacak olan seçimlerde MHP’liler, bir il veya ilçede bir önceki seçimde AKP’li aday daha fazla oy aldıysa mühürü iktidar partisine basacak. Aynı formül MHP’nin daha fazla oy aldığı yerlerde AKP’liler için de geçerli olacak. ”Bazen çok basit şekilde halledilebilecek şeyleri maalesef ki bizler karmakarışık hale getiriyoruz” diyen Peker'e göre, AKP veya MHP bu tarzda bir formül üretmezse ‘halk buna mutlaka bir çözüm üretecek.’

Peker’in yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Önemli olmayan bazı sağlık problemlerimden dolayı uzunca bir zamandır yazılı sohbet tarzında paylaşım yapamadığım için öncelikle hakkınızı helal etmenizi isterim. Son zamanlarda ülkemizin gündeminde peş peşe birçok önemli olay meydana geldi.

Bu olayların içerisinde benim en çok üzülmeme sebep olan gelişme ise şu idi;

kanuni alt yapısı önceden hazırlanmadığı için 2019’un Mart ayında yapılacak belediye seçimlerine Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin birlikte katılamayacak olmasıydı.

Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin içerisinde görevli siyasetçilerin de farklı formüller bularak belediye seçimlerinde de ittifakın devam etmesi yönünde çok mücadeleci tavırlar sergilemedikleri için şu anda belediye seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın olmayacağı söyleniyor.

Her iki partinin yöneticileri, görevlileri çok değerli ve çok saygın insanlar. Ancak ortada da şöyle bir gerçek var. Cumhur İttifakını milliyetçi-muhafazakar dünya görüşüne sahip insanlar spor salonlarında, kahvehanelerde, parklarda, iş yerlerindeki öğle yemeği paydoslarında konuşarak, tartışarak kurdular.

Bu yüzden dolayı ben kanuni alt yapısı olmasa da maalesef ki her iki siyasi partinin bazı yönetici makamlarındaki sayın yöneticiler çok azimli olmasa da Cumhur İttifakı'nın TÜRK MİLLETİ tarafından dizayn edilmiş yeni bir şekli ile yerel seçimlerde de devam edeceğine inanıyorum.

"Seçimlerde kime oy vereceğiz?"

Fikirlerime değer veren kardeşlerim, dostlarım bana devamlı şu soruyu soruyorlar:

Bu seçimlerde kime oy vereceğiz? Sıkılmadan düşüncelerimi bütün hepsine tek tek anlattım. Bazen çözüm çok basittir ancak (maalesef ki) bizler tüm iyi niyetimize rağmen çözümü zorlaştırır, karmakarışık hale getiririz dedim.

Seçime kalan son 5 aylık süre zarfında eğer ki her iki siyasi parti bir uzlaşmayı sağlayamazsa yapılacak en doğru ve en adil tavır bence şu olcaktır. AK Parti tarafından yönetilen tüm belediyelerin olduğu illerde ve ilçelerde yaşayan arkadaşlarımız oylarını AK Parti'ye verecekler.

Eğer ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin şuan yönetiminde olan belediyelerin bağlı olduğu illerde, ilçelerde yaşayan arkadaşlarımız da Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecekler. Bu denklemi anlattığım bir arkadaşım, 'Peki hali hazırda iki parti tarafından yönetilmeyen belediyelerin olduğu şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız kime oy verecekler?' dediklerinde onlara şunu söyledim;

Bir önceki seçimde o ilde AK Parti'nin adayı çok oy aldıysa bu seçimde de AK Parti'nin adayının desteklenmesi adil olur. Eğer ki bir önceki seçimde o vilayette Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı çok oy aldıysa bütün arkadaşlarımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayına oy verecekler.

"Çok basit şeyleri karmakarışık hale getiriyoruz"

Daha önceki satırlarda da söylediğim gibi, bazen çok basit şekilde halledilebilecek şeyleri maalesef ki bizler karmakarışık hale getiriyoruz. Ancak söylediğim gibi her iki partinin yöneticileri bir çözüm üretemez ise yüce milletimizin kendisi yukarıda yazdığım şekilde bir çözümü mutlaka üretecektir.

Kıymetli dostlarım, 4 Kasım Pazar günü saat 16.30’da cennet mekan Abdullah Çatlı’nın 22. ölüm yıldönümü dolayısıyla Nevşehir ili Kaldırım Mezarlığı yanındaki Hacı Hamdi Tüfekçi Camisi'nin bahçesinde yapılacak anma etkinliklerine katılacağım. Tüm dostlarımız şahsımın davetlisidir.

BİR UMUTTUR YAŞAMAK

REİS SEDAT PEKER”