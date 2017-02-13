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Sedat Peker'den "Mafyalığına mı güveniyorsun; ben de hayır diyorum" diyen şehit annesine cevap

"Hayır' oyu verecek olanlar da bu ülkenin vatandaşıdır, saygı duyarım"

13 Şubat 2017 21:08

Anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet' diyeceğini duyuran Sedat Peker, "Referandumu yapmamak adına sokaklara çıkan birileri olursa onları sokaklarda bekliyor olacağımızı şimdiden özellikle söylemek isterim" dediği için kendisine tepki gösteren şehit annesi Pakize Akbaba'ya video ile yanıt verdi.

"Şehit annesini yanlış yönlendirerek, onun eteklerinin altına saklanmayı kendilerine layık görmüşler" diyen Peker, sözlerine şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımdan ben il dışındayken Pakize Hanım'ın yaz aylarında evime ziyarete geldiğinizi öğrendim. Arkadaşlarıma bir şehit derneğinin başkanı evimize geldiyse niye bana söylemediniz dediğimde Pakize Hanım siyasette bir taraf (CHP) gibi göründüğü için size söylemeyi uygun görmedik dediler. Keşke şimdi mafya dediğiniz insanın evine bir buçuk sene önce ziyaret amaçlı da gelmemiş olsaydınız. O zaman söylediklerinizin belki bir anlamı olurdu.

"Algı operasyonu"

Algı operasyonunda uzman olan Fettöşiler, Kılıçdaroğlu tayfası ve Fettöşi yanlısı sözde ülkücüler bir şehit anasının eteklerinin altına saklanarak, PKK'yla aynı safta yer alıp şahsıma algı operasyonu yapacaklarına, adam gibi bir duruş göstersinler.

Benim oyum mutlaka ‘Evet' olacak! Tüm dostlarımın ve kardeşlerimin de ‘Evet' oyu vermelerini istiyorum. Ancak hayır oyu verecek olanlar da bu ülkenin vatandaşıdır. Saygı duyarım. Benim sözlerim 15 Temmuz'daki darbe girişimi gibi referandum öncesi darbe ortamı hazırlamaya çalışanlara yöneliktir."

Akbaba "Ben de seni tehdit ediyorum" demişti

Pakize Akbaba, Sedat Peker'e hitaben yayınladığı videoda şunları söylemişti:

"Sedat Peker hayır diyenleri tehdit ediyormuşsun. Sana oğlum da diyemiyorum çünkü mafyasın. Mafyalığına mı güveniyorsun. Ben hayır diyorum bana ne yapacaksın ben şehit anasıyım. Ne yapacaksın bana. Sen benimle tabuta mı sarıldın. Benim oğlum nişanlıydı düğünü olacaktı. Sen ne hakla beni tehdit edersin. Ben de seni tehdit ediyorum. Hakkım haram olsun sana."

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