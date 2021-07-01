Sedat Peker: Yüksek mevkideki bürokratların ve siyasilerin kurtarılabilmesi için eski AK Parti İzmir il ikinci başkanı Ahmet Kurtuluş'u öldürttüler

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Yüksek mevkideki bürokratların ve siyasilerin kurtarılabilmesi için eski İzmir AK Parti il ikinci başkanı Ahmet Kurtuluş'u öldürttüler" iddiasında bulundu.

Peker Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda, "Sayın Barış Pehlivan, eski İzmir Ak Parti il ikinci başkanı rahmetli kardeşim Ahmet Kurtuluş ile ilgili yazınızı okudum. Bu konuyla ilgili özel bir video yapmayı düşünüyordum, ancak siz gündeme getirince önümüzdeki günlerde seri tweetler halinde bu olaya mutlaka değineceğim. Rahmetli Ahmet Kurtuluş iyi bir insandı. FETÖ borsası işinde bürokratlar, siyasiler ve istihbaratçılar tarafından kullanıldı ve alınan paralardan ona hiç pay verilmedi. Bu olayı tüm detaylarıyla anlattığımda zannederim ki gündem çok karışacak. Barış bey en çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Yüksek mevkideki bürokratların ve siyasilerin kurtarılabilmesi için Ahmet kardeşimi öldürttüler. Türkiye’nin belki de en büyük ifşaatlarını yapan bir kişiyi, mahkeme itirafçı olarak serbest bıraktığı halde Ahmet kardeşime hiçbir polis koruması verilmedi. Ayrıca da resmi polis kıyafeti giyen, ordudan ayrılma bir kişi tarafından çocuğunun yanında öldürüldü ve tüm bunlar Süslü Sülü'nün İçişleri Bakanlığı döneminde oldu." ifadesini kullandı.

Peker şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yapacağım açıklamalar toplumun psikolojisini çok bozacak. Artık hiçbir vatandaşımız kendini güvende hissetmeyecek. Sizin bu haberiniz yapacağım açıklamayı erkene aldı. Önümüzdeki günlerde mutlaka yapacağım bu konu son yılların en büyük skandalıyken, siyasilerin ve bürokratların el birliğiyle ülke gündeminden kaçırılıp adeta unutturuldu. Ancak söz namus, tüm detayları ile anlatacağım. Süslü Sülü unutma, bu konudan da yargılanıp ceza alacaksın."

İzmir 'FETÖ Borsası' dosyasında, itirafçı olduğu belirtilen eski AKP İzmir İl İkinci Başkanı Ahmet Kurtuluş, evine polis kılığında giren Yener Toya tarafından öldürülmüştü.