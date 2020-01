-Sedat Peker: ''Vücudumun her yerinde işkence izi var'' İSTANBUL (A.A) - 24.01.2012 - Birinci ''Ergenekon'' davasında tutuksuz yargılanan başka suçtan hükümlü Sedat Peker, ''Benim vücudumun çeşitli yerlerinde, kollarımda ve kasıklarımda işkence ve yırtıklar var. Veli Küçük tarafından desteklenen birinin vücudunda nasıl bunlar olur'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada gizli tanığa sorular yönelten Sedat Peker, Veli Küçük'ün kendi arkasında olduğu şeklindeki iddialara değindi. Peker, ''Gizli tanık, benim 'babalar üstü' konuma getirilmek için Veli Küçük tarafından desteklendiğimi iddia ediliyor. Benim vücudumun çeşitli yerlerinde, kollarımda ve kasıklarımda işkence ve yırtıklar var. Veli Küçük tarafından desteklenen birinin vücudunda nasıl bunlar olur. Ben her dönem işkence gördüm. Asayiş şube müdürü işkence yaptı. Ben desteklenmedim. Desteklenseydim bana niye işkence yapılsın'' dedi. ''Gizli tanık Poyraz''ın, ''O sorguları beraber yaşadık. Arkamızda o zaman Veli Küçük yoktu. Kendi çapımızda mücadele veriyorduk'' sözleri üzerine Sedat Peker, ''Resmi kayıtlara göre Veli Küçük ile tanışıklığım 1994 yılıdır. Benim işkence gördüğüm tarihler bundan sonradır'' diye konuştu. Peker, gizli tanığın ''Sedat Peker'in yanına Veli Küçük itirafçıları yerleştirdi'' şeklindeki sözleri üzerine de, şunları söyledi: ''Yanıma gelen itirafçıları Hanefi Avcı göndermiştir. Benim yanımda gezen ve aynı davadan yargılandığımız Hüseyin, İbrahim... Bunlar İstanbul istihbarat şubenin elemanlarıdır. Bunların Veli Küçük ile ilgisi yoktur.'' Gizli tanık da, ''İtirafçıları gönderen Veli Küçük'tür. Topu Hanefi Avcı'ya atıyor'' diyerek, Peker'in diğer adamlara haftada 500 dolar alırken, itirafçılara 1500 dolar verdiğini iddia etti. Peker de ''Bu anlatılanların doğru olması mümkün değildir'' dedi. Sedat Peker, ''Gizli Tanık Poyraz''ın Zeki Yalçın adlı kişiyi kendisinden 27 milyon avro kaçırdığı için öldürme emri verdiğini iddia ettiğini belirterek, ''Eğer öldürürsem parayı nasıl alabilirdim? Üzerine yapılan gayrimenkuller ailesine kalırdı. O zaman alabilir miydim? Para çaldı diye adam öldürtülür mü?'' diye konuştu. Gizli tanık da, ''Senin kanuna göre cezası ölümdür. Sedat Peker o parayı her türlü alır. Peker adına tahsilata git, 100 dolar eksik olsun, hesabını sorar'' diye konuştu. Peker, ''Gizli Tanık Poyraz''ı tanıdığını belirterek, ''Ancak kendisini anlattığı gibi tanımıyorum. Madem bana bu kadar yakınmış benim aşçım, çaycım bile gözaltına alınıp sorgulandı. Ben 1987 yılından beri aksiyonel şiddete matuf bir çok olayın içinde yer aldım. Bana o kadar yakınsa neden benimle yargılanmadı'' diye sordu. Gizli Tanık Poyraz, ''Gayrimeşru dünyanın kanunudur bu. Poliste, mahkemede söylemezsin. Tahsilatta Peker'in adını kullanmadım. Poliste de söylemedim'' diye cevap verdi. Duruşmaya ara verildi.