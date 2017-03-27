Sedat Peker: Sülalemizdeki tek solcu rahmetli babamdı

Suç örgütü liderliğinden mahkûm edilerek cezaevine giren ve koyu milliyetçi görüşleriyle ön plana çıkan Sedat Peker, sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak, rahmetli babasının solcu olduğunu ve babasının kütüphanesinden çok ufak yaşlardan itibaren devrim tarihi okumaları yaptığını açıkladı.

"Daha önce yapmış olduğum bazı paylaşımlarla ilgili, bir çok solcu arkadaşımız bunları benim yazmadığımı dile getirdiler. Çünkü sol jargona bu kadar hâkim olabileceğime bir türlü inanamıyorlardı" diyen Peker, "Sülalemizdeki tek solcu rahmetli babam olduğu için, solcuların okuduğu klasik romanları çok ufak yaşlarımdayken okuma imkanına sahip olmuştum" dedi.

"Sülalemizin geri kalanı ise AP ve MHP'li insanlardan oluşmaktaydı"

"Sülalemizin geri kalanı ise AP ve MHP'li insanlardan oluşmaktaydı. Ben çok ufak yaşlarımdan itibaren Milliyetçi Muhafazakar dünya görüşüne sahip partilere ve yapılara gönül verdim. Ancak dünyadaki solu da babamdan ve evimizdeki kütüphanedeki kitapların tarzından dolayı çok iyi anlayabildiğimi iddia etsem, samimiyetliğime inanın ki doğruyu söylemiş olurum" diyen Peker, "Küba’da Batista’ya, İspanya’da Franco’ya karşı devrimcilerin verdiği mücadelelerde mutlaka insanın içini kıpırdatan bir şeyler bulursunuz. Akabinde; ‘Biz bu insanlarla aynı dünya görüşüne sahip değiliz. Ancak adamlara helal olsun bir duruşları var' demeyi de ihmal etmezsiniz" ifadesini kullandı.

"İstiklâl Marşı'nı saygı duruşunda izlerdik"

"Türk Solu’na baktığımız zaman ise benim gözlemleyebildiğim kadarıyla geçmişten bugüne kadar iki çeşit sol görüş tarzı çoğunluğa hakim olmuştur. Babamın tarzında olan solcular, vatan sever ve milli konularda her ne olursa olsun ödün vermeyen bir yapıya sahip olanlardı" diyen Peker şöyle devam etti:

"Çok iyi hatırlarım tek kanal olduğu dönemlerde eğer uyumaz televizyonu sonuna kadar izlersek, ne kadar uykulu olursak olalım kapanışta çalan İstiklâl Marşı'nı tüm kardeşler televizyonun karşısında saygı duruşunda izlerdik. Ben solculuğu çocuk yaşımdayken evimizin kütüphanesindeki kitaplardan, bir de babam ve kendisi gibi düşünen solculardan öğrendim. Yani yurtsever solculardan."

İşte Sedat Peker'in o videosu: