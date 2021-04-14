Sedat Peker suç örgütü operasyonunda şüphelilerin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sedat Peker organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 54 şüpheli için 4 gün ek süre verildi.

Sedat Peker'in de aralarında olduğu 63 şüpheliye yönelik 'organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak' suçlamasıyla 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 54 kişiyle ilgili 4 gün ek gözaltı süresi alındı. Soruşturmanın geniş kapsamlı olması, gözaltına alınan şüpheli sayısının fazla olması, şüphelilerden ele geçirilen özellikle dijital delillerin incelenmesinin zaman alması savcılık tarafından gerekçe olarak gösterildi. Emniyetteki sorgularının tamamlanması ve delillerin incelenmesinin ardından şüpheliler adliyeye çıkartılacak. (DHA)