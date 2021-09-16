Sedat Peker, Soylu'ya seslenerek tarih verdi: Süslü Sülüman, sana çok güzel bir hediye hazırladım

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, 1 Ekim'de kendisine 'bir hediye' hazırladığını duyurdu. Peker, Soylu'ya "Şimdi huzur içinde tatilini yap" göndermesi yaptı. Peker, yeniden yaptığı paylaşımlarda Sezgin Baran Korkmaz'ın Soylu ile görüşmeden önce Mehmet Ağar ve İstanbul istihbarat sorumlusu Ömer Faruk Ataş'ın buluşarak ne konuştukları sorusunu yöneltti.

Peker'in Twitter paylaşımı şöyle:

"Benim en sevdiğim hastam Süslü Sülüman, son günlerdeki tavırların doktorun olarak beni çok mutlu etti. Bu yüzden 1 Ekim meclis açılışında sana çok güzel bir hediye hazırladım. Şimdi huzur içinde tatilini yap. PSİKİYATRİST PROF. DR. SEDAT PEKER"

Peker'den yeni paylaşım: SBK, senin yanına gelmeden önce Mübariz'in eski otelinde Mehmet Ağar ve İstanbul istihbarattan sorumlu müdür yardımcısı Ataş'la ne konuştular?

Sedat Peker, saatler sonra Bakan Soylu'yu hedef alarak, Mersin Limanı'nda yakalanan kokainlerin kimin olduğunu ve Sezgin Baran Korkmaz, eski Bakan Mehmet Ağar ve İstanbul istihbarattan sorumlu müdür yardımcısı Ömer Faruk Ataş'ın bir araya gelerek ne konuştuklarını sordu.

Peker'in yeni paylaşımları şöyle:

"D.u Süleymanın Habertürk programına katılıp Kolombiya’dan İzmir limanına gelirken yakalanan 4 ton 900 kilogram kokainin yakalanmasıyla ilgili Covid’den dolayı uçuşlar kapalıydı, bu yüzden polis yollayamadık demesinin üzerinden tam 15 hafta geçti. Hala ses yok

Mersin Limanında ve körfezdeki limanlarda tonlarca kokain yakalandı. Bu kokainler kimin? Yine ses yok. 10 gram uyuşturucu yakalayıp, 7-8 kişiyi tutuklatıp kahramanlık yapan Süslü Sülü; kesin cezaevine gireceksin. 1 Ekimi bekle.

Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığına senin yanına gelmeden önce Mübariz’in eski oteli Edition’da Mehmet Ağar ve senin kirli işlerini halleden İstanbul istihbarattan sorumlu müdür yardımcısı Ömer Faruk Ataş'la buluşup neler konuştular? (kesin yüce divanlıksın)

Eski il emniyet müdürü Mustafa Çalışkan Bey, Ömer Faruk Ataş'ı il dışına yollamıştı. Mustafa Bey İstanbul’dan tayin olunca Ömer Faruk Ataş'ı hemen neden İstanbul’a geri getirdin? Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına çıkışında Ömer Faruk Ataşın çok ilgisi var (1 Ekimi bekle)."