Sedat Peker: Sizi İlber Ortaylı'ya havale ediyorum

Türkiye'nin, iadesi için Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmaya çalıştığı öne sürülen, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Twitter hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Peker, "Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye, Yunanistan ve Ermenistan'a gideceğini" yazdıktan sonra, yaptığı 'ironi'yi anlamayanları İlber Ortaylı'ya havale ettiğini söyledi.

Peker ilk paylaşımında, "Muhalefetin 20 senede yapamadığını Sedat Peker yaptı diyen dostlarım, hizmetlerim henüz bitmedi. Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye'ye gidiyorum. Oradan da Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Ermenistan'a geçeceğim. DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ SEDAT PEKER" ifadelerini kullandı.

Peker ilk tweetinden 10 dakika sonra altına yine 'Dünya Barış Elçisi Sedat Peker' yazdığı şu paylaşımı yaptı:

"Suriye, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Ermenistan'la şahsımla ilgili yapılacak görüşmelerden sonra barış sağlandığı taktirde ziyaretlerim Suudi Arabistan ve İsrail olarak devam edecek. Durmak yok, yola devam!"

"Sizi İlber Ortaylı'ya havale ediyorum"

Peker daha sonra bu tweetlerini 'ironi' amaçlı yazdığını belirtti ve paylaşımının altına, üzerinde 'cahil cahil konuşup sinirimi bozma benim' yazısının olduğu İlber Ortaylı'nın bir fotoğrafını paylaştı:

"Kafatasının içinde beyin yerine delikli gri sünger taşıyanlar orada mısınız? İroni için yazdığım iki tweeti anlayacak zekası olmayanlar, sizi hocaların hocası sayın İlber Ortaylı'ya havale ediyorum."