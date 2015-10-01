Sedat Peker Rize'de 'Teröre lanet' mitingi düzenleyecek!

Son dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a olan hayranlığıyla gündemde olan organize suç örgütü liderliği suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan, Ergenekon davası sanığı Sedat Peker, 9 Ekim'de Rize'de "Teröre lanet" mitingi düzenleyecek. Miting için Rize sokaklarındaki reklam panolarına afişler asıldı, şehir merkezine stand kuruldu.



Miting için hazırlanan afişlerde "Memleketimizin evladı Sedat Peker teröre lanet mitingi için Rize'ye geliyor" yazdığı görüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, miting günü Trabzon Havalimanı'na gelecek olan Peker için karşılama töreni de hazırlanıyor.

Peker, 12 Mart 2005’te İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından tutuklanmış ve 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ergenekon davasında yargılananan Peker’e 10 yıl hapis cezası verilmişti. Peker, 5 yılı aşkın tutukluluk hali göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti.