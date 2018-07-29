Sedat Peker, Özkök'ün FETÖ yazısını üzerine alındı: Devletime saç teli kadar zarar vereceğime inandığım an...

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’ün geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı "Bahis açıldı: Yeni FETÖ kim olacak" başlıklı yazısında isim vermeden kendisinin ima edildiğini öne sürerek açıklama yaptı. Peker, açıklamsında "Eğer ki bir gün ülkeme devletime saç teli kadar zarar vereciğime inandığım an 2 rekat şükür namazımı kılıp sonrasında ise yakışanı yapacak kadar cesaret sahibi bir insanım" dedi.

Özkök, “Yeni FETÖ kim olacak… Tarikat fotoğraflarını, etrafında neredeyse ordu besleyen “âlem kabadayılarını” izleyin… Aklınıza “Yahu bu adamlar bu parayı nereden buluyor” sorusu geliyorsa… Bilin ki “Yeni FETÖ kim olacak” sorusunun cevabı orada…” ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeler üzerine sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Peker , “Genelde ismimin geçmediği yazıları üzerime alınmamak gibi doğru olduğuna inandığım bir tarzım var ancak her nedense içimdeki hissiyat bu yazının direkt olarak muhattabı sensin demekteydi” ifadelerini kullanarak açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

“Çekinmeden yaparım"

Peker açıklamasına geçmişte çetesiyle birlikte karıştığı kanlı olayları kabul ederek başladı: “Öncelikle gençliğimin ilk yıllarında doğru olduğuna inandığım kutsal değerlerin saldırıya uğradığına inandığımda şiddete matuf eylemler yaptığım doğrudur ancak çok ama çok uzun yıllardan beri şiddeti reddeden bir hayat tarzını benimsedim.”

Daha sonra bir parantez açan Peker, “(fakat bu sözlerim okçular tepesindeki yerimi terkettiğim anlamına da asla gelmesin şartlar oluşursa, meşru müdafa hakkım doğarsa kendimi sevdiklerimi ve inandığım kutsal değerleri korumak için yine aynı şeyleri çekinmeden yaparım.)” diyerek çete eylemlerine kaldığı yerden devam edebileceği mesajını verdi.

Gittiği illerde gerçekleştirdiği toplantı, açılış ve mitinglerine gelenlerle ilgili de açıklama yapan Peker, “Ordu diye bahsettiğiniz insanların hepsi kendi işinde gücünde olan bir çoğu asgari ücret ile çeşitli iş kollarında çalışan vatan evlatlarıdır. yaptığım tüm il ziyaretlerinde toplanan 10 binlerce kişiyi ve sosyal medyadaki takipçilerimi göz önüne aldığımızda zaten sayı milyonlara ulaşmaktadır.” dedi.

Yeni ‘FETÖ’ olabileceği ile ilgili üzerine alındığı ifadeye yanıt vermeye devam eden Peker, destekçilerinin ve akrabalarının arasında hiç bir devlet görevlisi olmadığını öne sürerken, “Yine bütün herkes bilir ki ben kazandığım tüm paraları inandığım değerlere hizmet edebilmek için aynı gün dağıtırım. ( bende asla ertesi güne kalmış yani bayatlamış para bulunmaz.) bu gerçekliklerden anlaşılacağı üzere 81 milyon vatandaşımızın içerisinde fetö gibi hain bir yapının yerine geçmeyi düşünmeyi isteyebilecek en son kişi şahsımdır.” dedi.

“Gereğini yaparım"

Peker, Özkök’e seslendiği yazısında AKP’ye ve Erdoğan’a bağlılığını da “Eğer ki bir gün ülkeme devletime saç teli kadar zarar vereciğime inandığım an 2 rekat şükür namazımı kılıp sonrasında ise yakışanı yapacak kadar cesaret sahibi bir insanım. Yüce allah korusun bir gün böyle bir durumla karşı karşıya kalırsam bir saniye bile tereddüt etmemek için bu şekilde geçmişte hayatına son vermiş olan hemen hemen herkesin hatta farklı dünya görüşüne sahip olan insanların biyografilerini eserlerini dahi okudum. Yüce allah vermesin ancak öyle bir şey hissedersem yakışanı yapmaya çok uzun yıllardır hazırlıklıyım.” diyerek ilan etti.