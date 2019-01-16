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Sedat Peker, ÖSO'ya kışlık askeri kamuflaj, bilgisayar ve drone gönderdi

Peker, daha önce yine ÖSO'ya çelik yelek ve 4X4 arazi aracı yardımında bulunmuştu

16 Ocak 2019 18:11

Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yardımda bulunduğunu açıkladı.

Instagram hesabından açıklama yapan Peker, "Münbiç ve Fırat'ın doğusunu PKK, PYD VE DEAŞ'lı teröristlerden temizlemek için hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Özgür Suriye Ordusu'ndaki kardeşlerimiz için kışlık askeri kamuflaj ve ayrıca da laptop bilgisayar, askeri nitelikli drone ve üstün nitelikli dürbünlerden oluşan teknolojik ekipmanları yüce allahın izniyle bugün yola çıkarıyorum. Bunları yapabilmemize imkan veren yüce allaha şükürler olsun" ifadelerini kullandı.
 

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