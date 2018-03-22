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Sedat Peker, ÖSO'ya arazi aracı gönderdi

Peker'in gönderdiği araçlarda "Reis Sedat Peker'den ÖSO'ya yazılı dövizler" yer aldı.

22 Mart 2018 19:03

Suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker, ÖSO'ya arazi aracı gönderdiğini açıkladı. Peker'in gönderdiği araçlarda "Reis Sedat Peker'den ÖSO'ya yazılı dövizler" yer aldı.

Peker konuyla ilgili sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli dostlarım, Özgür Suriye Ordusu’ndaki kardeşlerimize arazi araçları desteğimizin ilk bölümünün yola çıkışının kandil gününe denk gelmesinden dolayı dünyamda ruhsal olarak ayrı bir huzur buldum.

Tüm İSLAM aleminin REGAİB kandilini kutluyorum. Bu kutsal günün zalimlere hainlere mağlubiyet, onurlu ve şerefli insanlara galibiyet getirmesini Allah’tan diliyorum"

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Sedat PekerÖSOarazi aracı

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