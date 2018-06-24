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Sedat Peker: Kullanılan oyun fotoğrafını paylaşmak, oyu geçersiz kılmazmış; 250 TL para cezası olabilir ben öderim

Sedat Peker, kullanılan oyun fotoğrafını paylaşmanın oyu geçersiz kılmayacağını iddia etti

24 Haziran 2018 18:51

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kullanılan oyun fotoğrafını paylaşmanın oyu geçersiz kılmayacağını iddia etti. Peker, görüştüğü hukukçuları referans göstererek "Ancak 250 TL para cezası, binde bir ihtimal olabilirmiş. Para cezalarını ben öderim, rahat olun kardeşlerim" dedi.

Peker'in  Twitter paylaşımı şöyle: 

 

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