Sedat Peker ismim 'Reis' olsun dedi, mahkeme reddetti

Ergenekon davası kapsamında uzun tutukluk süresi nedeniyle tahliye olan Sedat Peker'in 'Reis' adını resmen alabilmek için açtığı iki ayrı dava da mahkeme tarafından reddedildi.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre dedelerinin Reisoğulları olarak tanındığını ve isminin ‘Reis’ olarak bilindiğini belirten Peker’in açtığı davada mahkeme, “Reis’in başkan manasında kullanılması ve toplumsal hayatta kişilerin hitabında kullanılması göz önüne alındığından tanık olarak dinlenen ağabeylerinin dışında herhangi bir delil sunulamadığını” belirterek davayı reddettiğini açıkladı.

Peker’in ikinci davası ise aynı davanın ret kararıyla hükme bağlandığı gerekçesiyle usulden reddedildi.