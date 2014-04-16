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Sedat Peker ismim 'Reis' olsun dedi, mahkeme reddetti

Dedelerinin Reisoğulları olarak tanındığını ve isminin 'Reis' olarak bilindiğini öne süren Sedat Peker'in açtığı isim davası reddedildi

16 Nisan 2014 13:57

Ergenekon davası kapsamında uzun tutukluk süresi nedeniyle tahliye olan Sedat Peker'in 'Reis' adını resmen alabilmek için açtığı iki ayrı dava da mahkeme tarafından reddedildi.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre dedelerinin Reisoğulları olarak tanındığını ve isminin ‘Reis’ olarak bilindiğini belirten Peker’in açtığı davada mahkeme, “Reis’in başkan manasında kullanılması ve toplumsal hayatta kişilerin hitabında kullanılması göz önüne alındığından tanık olarak dinlenen ağabeylerinin dışında herhangi bir delil sunulamadığını” belirterek davayı reddettiğini açıkladı.

Peker’in ikinci davası ise aynı davanın ret kararıyla hükme bağlandığı gerekçesiyle usulden reddedildi.

 

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