Sedat Peker'in yakını İsmail Saymaz'a konuştu: Bu sabah itibariyle irtibat kuramadık

Gazeteci İsmail Saymaz, Sedat Peker'in yakın çevresinden bir isime ulaştığını ve Peker'den haber alınamadığını belirtti.

El Cezire, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından Türkiye'ye iade edilebileceğini belirten bir analiz yayınlamasının ardından düzeltme geçerek "gözaltı" ifadesinin yer aldığı cümlenin kaldırıldığını açıkladı.

Bu haberin ardından Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Sedat Peker'in yakın çevresinden bir isimle konuştu. Halk TV'de yer alan habere göre; Peker'in yakını Saymaz'a "Sedat Peker ile dün akşam irtibatımız vardı ama bu bu sabah itibariyle irtibat kuramadık" bilgisini verdi.

"Ülke değiştirmek istiyor"

İsmail Saymaz 3 Aralık’ta Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programında Sedat Peker'e ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Saymaz, Peker'in hala Dubai'de ailesi ile birlikte yaşamaya devam ettiğini söylemiş ancak ülke değiştirmek istediğini belirtmişti.

"Ailesinin de internet erişimi kesildi"

Peker'in evindeki internet erişiminin kesildiğini ifade eden Saymaz şöyle konuşmuştu:

"Ailesinin de internete erişimi kesildi ama çocukları okul oluyor dolayısıyla onların derslerine erişim sorunu çıktı. Sedat Peker bu engeli aşabilmek için BAE yetkilileri ile temas kurmaya çalışıyor. Henüz bu temaslardan bir sonuç elde edemedi. Yakın çevresine 'Bana bu zulmü edenler bir gün mutlaka bunun sonucunu görecek ve kendileri çocuklarıyla birlikte Türkiye'den kaçacak. Onların gidebileceği bir ülke var mı o zaman göreceğiz' diyor. Sedat Peker başka bir ülkeye gitmek istiyor. Bulunduğu ülke ona bir cezaevine dönüşmeye başladı. Özellikle bulunduğu ülkeyi değiştirmek için bir arayış halinde. İmkan bulursa ülkeyi değiştirecek"

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın ise 30 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada müvekkiliyle 5 gündür iletişim kuramadığını söylemişti.