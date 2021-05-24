Sedat Peker'in videolarının YouTube'da izlenme sayısı 50 milyona yaklaştı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, çok sayıda kişi, faili meçhul cinayetler ve Türkiye'de uyuşturucu ticaretine ilişkin iddialarda bulunduğu videolar izlenme rekorları kırıyor. Peker'in yayınladığı yedi videonun YouTube'da toplam izlenme sayısı 50 milyona yaklaştı.

Dubai'den yayınlar yaptığını söyleyen Peker "Berat Albayrak seni hapse attıracak dediler. O kadar çok kişi söyledi ki ben de önlem olarak yurtdışına çıktım. Ama komploymuş" diyerek başladığı videolarının dün yedincisi yayınladı. 'Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden korkmazlar' başlıklı son video bir günde 10 milyon 620 binden fazla kişi tarafından izlendi. Böylece Peker'in yedi videosu YouTube'da toplamda 48 milyondan fazla kez izlendi.

İddialarını sürdüreceğini açıklayan Peker'in YouTube sayfasından yayınladığı diğer videoların izlenme sayıları ise şöyle: