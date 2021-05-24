Sedat Peker'in videolarının YouTube'da izlenme sayısı 50 milyona yaklaştı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, çok sayıda kişi, faili meçhul cinayetler ve Türkiye'de uyuşturucu ticaretine ilişkin iddialarda bulunduğu videolar izlenme rekorları kırıyor. Peker'in yayınladığı yedi videonun YouTube'da toplam izlenme sayısı 50 milyona yaklaştı.
Dubai'den yayınlar yaptığını söyleyen Peker "Berat Albayrak seni hapse attıracak dediler. O kadar çok kişi söyledi ki ben de önlem olarak yurtdışına çıktım. Ama komploymuş" diyerek başladığı videolarının dün yedincisi yayınladı. 'Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden korkmazlar' başlıklı son video bir günde 10 milyon 620 binden fazla kişi tarafından izlendi. Böylece Peker'in yedi videosu YouTube'da toplamda 48 milyondan fazla kez izlendi.
İddialarını sürdüreceğini açıklayan Peker'in YouTube sayfasından yayınladığı diğer videoların izlenme sayıları ise şöyle:
- 1. Video 2 Mayıs: Şahsıma Yapılan Kanunsuzlukların Taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır. - 5 milyon 290 bini aştı.
- 2. Video 6 Mayıs: Mehmet Ağar ve Pelikancıların Gerçek Yüzü ( Ödeşmek Adettendir!) - 5 milyon 100 bini aştı.
- 3. Video 9 Mayıs: Derin Devletçiler, Pelikancılar; Bir Tripoda, Bir Kameraya Yenileceksiniz. - 5 milyon 80 bini aştı.
- 4. Video 13 Mayıs: 'Bazıları Aslan Hikayesini Anlatmadan Avcının Hikayesine İnandılar. Görüşeceğiz. - 6 milyon 420 bini aştı.
- 5. Video 16 Mayıs: Her Günahın Bir İntikam Meleği Olur. - 7 milyon 560 bini aştı.
- 6. Video 20 Mayıs: Zaferin Büyüklüğü Mücadelenin Zorluğuyla Ölçülür. - 8 milyon 640 bini aştı.