Sedat Peker'in iddialarında bahsettiği Halil Falyalı polise teslim oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, 3 çalışanı ile birlikte gözaltına alındı.

Falyalı, organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker’in iddialarına göre Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar’la birlikte kokain ticaretinin de merkezinde yer alıyor.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 7 Ekim’de hakkında yakalanma kararı çıkarılan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı yakalandı. Falyalı, işletmecisi olduğu kumarhanede hırsızlık yaptığını iddia ettiği çalışanını zorla alıkoyarak, darp ve tehdit ettiği gerekçesi ile beraberinde 3 çalışanı ile turizm merkezi Girne’de mahkeme karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Halil Falyalı ve 3 çalışanının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle gözaltında kalmasına karar verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.