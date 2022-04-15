Sedat Peker'in iddiaları ABD Dışişleri'nin 'narkotik' raporunda

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası Narkotik Kontrolü Strateji Raporu'nda, Türkiye yönelik bir dizi eleştiri yer aldı. Raporda Sedat Peker'in Venezuela-Türkiye bağlantısından da söz edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl Kongre'ye sunduğu Uluslararası Narkotik Kontrolü Strateji Raporu yayımlandı. "Uyuşturucu ve Kimyasal Kontrolü" ile "Para Aklama" başlıkları altında, iki cilt olarak yayımlanan raporda Türkiye ve KKTC ile ilgili dikkat çekici tespitler yer alıyor. Kısa Dalga'dan Beril Köseoğlu'nun haberine göre, raporun uyuşturucu kontrolü bölümünde Türkiye, yeterli önlem almamakla eleştiriliyor. "Asya ile Avrupa'nın birleştiği noktada bulunması ve yasadışı finansı ele almak konusunda yeterli kontrol yapmaması nedeniyle Türkiye, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığının önemli bir transit ülkesi" denilen raporda, özellikle Afganistan'dan Avrupa'ya gönderilen afyonun ve Avrupa'da üretilip Asya'ya gönderilen sentetik uyuşturucuların Türkiye üzerinden geçtiği belirtiliyor.

Sedat Peker'in Venezuela iddiası raporda

Raporda, Türkiye'nin yasadışı haşhaş ekimini ve morfin üretimini sıkı bir şekilde kontrol ettiği belirtilse de "Fakat tanınmış mafya lideri Sedat Peker'in, iktidardaki AK Parti'ye yakın bir Venezuela-Türkiye kokain bağlantısı iddiasıyla yayılan yolsuzluk söylentileri yaygın" denildi.

"Paravan şirketler kullanılıyor"

ABD Dışişleri Bakanlığı raporunun para aklamayla ilgili kısmındaysa, Türkiye'deki yasaların uluslararası standartlarda olduğu ama uygulamada sorunlar yaşandığı vurgulandı. Raporda, "Uygulamanın zayıf kalması, etkili para aklama soruşturmalarının ve cezaların çok az olmasına yol açmaya devam ediyor" denildi.

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