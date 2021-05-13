Sedat Peker'in adamı olduğu öne sürülen Uğur Köroğlu silahlı çatışmada öldürüldü!

İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde arazi kavgasından çıktığı belirtilen silahlı çatışmada üç kişi öldürüldü. Olayda ölen Uğur Köroğlu'nun Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi olayında yargılanmış ve Sedat Peker'in adamı olduğu iddia edilmişti.

12 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da yaşanan çatışma iddialara göre şöyle gelişti: Mevlüt Mesut Bilgin'e ait araziye gelen 3 kişi, arazi anlaşmazlığı yüzünden Bilgin ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Mevlüt Mesut Bilgin ile buraya gelen Metin Gökhan Ocakçı, Uğur Köroğlu ve Batuhan Ş. silahlardan çıkan kurşunla yaralandı. Mevlüt Mesut Bilgin, Metin Gökhan Ocakçı ve Uğur Köroğlu yapılan müdahalelere rağmen kaldırıldıkları hastanede öldü.



Gazeteduvar'ın haberine göre; çatışmada ölen Uğur Köroğlu, Gülsuyu'nda uyuşturucuya karşı düzenlenen eylemler sırasında öldürülen Hasan Ferit Gedik cinayetinde sanık olarak yargılanırken 'suç örgütü kurmaktan' aranan firari Sedat Peker'in adamı olduğu iddia edilmişti.

Hasan Ferit Gedik'in ölümü

Gezi eylemleri Maltepe Gülsuyu'nda açıklama yapan ve uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini açıklayan grup dışardan geldiği belirtilen bir grubun silahlı saldırısına uğramıştı. 30 Eylül 2013'te yaşanan olayda vurulan Hasan Ferit Gedik vefat etmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Gedik'in ölümünün ardından Uğur Köroğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi ve ancak kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

Tutuksuz yargılanan Köroğlu, duruşma salonuna girerken üzerinde bıçakla yakalandı ve emniyet görevlilerince nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na götürüldü ancak hakkında bir işlem başlatılmadı.

Dün yaşanan çatışmada ölen Köroğlu'nun Peker'le ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çekilmiş fotoğrafları da medyaya yansıdı.