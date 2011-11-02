T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sedat Peker ifade verdi ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 17:35

-Sedat Peker ifade verdi ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ''Ergenekon davası'' sanıklarından Sedat Peker'in ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesi alındı. Jandarma eşliğinde Ankara Adalet Sarayı'na getirilen Peker, avukatı Yusuf Utku Tekayak ile soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel'e yaklaşık 4,5 saat ifade verdi. Peker'in ifadesi 9 sayfa tuttu. Başka bir suç nedeniyle halen Silivri 1 L Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan Peker, ifadesinin alınmasının ardından adliyeden götürüldü. Peker'in, ifadesinde, ''kamuoyunda, faili meçhul olarak geçen hiçbir cinayetle veya bu cinayetleri işlediği iddia edilen grupla ilgi ve alakasının bulunmadığını'' savunarak, ''Bu cinayetlerin yoğun olarak gerçekleştirildiği 1993 sonu ve 1996 yılları arasında ben 22 yaşında bıçkın bir delikanlıydım ve çoğu kez bu bıçkınlığım ve aksiyon yaşamım dolayısıyla cezaevine girip girip çıkıyordum'' dediği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24