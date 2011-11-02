-Sedat Peker ifade verdi ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ''Ergenekon davası'' sanıklarından Sedat Peker'in ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesi alındı. Jandarma eşliğinde Ankara Adalet Sarayı'na getirilen Peker, avukatı Yusuf Utku Tekayak ile soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel'e yaklaşık 4,5 saat ifade verdi. Peker'in ifadesi 9 sayfa tuttu. Başka bir suç nedeniyle halen Silivri 1 L Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan Peker, ifadesinin alınmasının ardından adliyeden götürüldü. Peker'in, ifadesinde, ''kamuoyunda, faili meçhul olarak geçen hiçbir cinayetle veya bu cinayetleri işlediği iddia edilen grupla ilgi ve alakasının bulunmadığını'' savunarak, ''Bu cinayetlerin yoğun olarak gerçekleştirildiği 1993 sonu ve 1996 yılları arasında ben 22 yaşında bıçkın bir delikanlıydım ve çoğu kez bu bıçkınlığım ve aksiyon yaşamım dolayısıyla cezaevine girip girip çıkıyordum'' dediği öğrenildi.