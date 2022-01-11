Sedat Peker duyurmuştu: Kolombiya'da ele geçirilen 4.9 tonluk kokainle ilgili 16 ay sonra ilk operasyon

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Haziran 2020'de ifşaatlarında bahsettiği Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4,9 ton kokainin bulunduğu konteynerin alıcısı olduğu belirlenen M.K.'nin de aralarında yer aldığı 14 kişi yakalandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'seri numarasını öğrendim' iddiasıyla ifşaatlarında duyurduğu Kolombiya'da ele geçirilen ve varış adresi Türkiye olarak açıklanan 4.9 tonluk kokain operasyonuyla ilgili olarak aylar sonra ilk operasyon gerçekleştirildi, 14 kişi gözaltına alındı.

"Uyuşturucu madde 51,9 ton ağırlığındaki granül kauçuk maddesine emdirilmiş"

Kolombiya makamları, 09 Haziran 2020 tarihinde Buenaventure Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda; Türkiye’ye gönderilmek istenen 4.9 ton kokainin ele geçirildiğini açıklamıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Haziran 2020'de Kolombiya yetkililerinin Twitter hesabından yapılan "Buenaventure Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 4,9 ton kokain maddesinin ele geçirildiği ve uyuşturucu maddenin Türkiye'ye gideceği" şeklinde iddiaların bulunduğu paylaşım üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin iki farklı konteynerde toplam 51,9 ton ağırlığındaki granül kauçuk maddesine emdirilmiş şekilde olduğu belirtilerek, Ambarlı Limanı'na gelecek konteynerlerin İstanbul'da faaliyet gösteren şirket sahibi M.K. tarafından alınacağının tespit edildiği aktarıldı.

Söz konusu yakalamayla ilgili adli makamlarca adli yardımlaşma talebi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"İlgili ülke tarafından talebe henüz bir cevap verilmemiştir. Adli yardımlaşma talebine cevap alınamamasına rağmen, yaklaşık 16 ay boyunca yürütülen çaba ve gayret neticesinde M.K. ile hareket eden kişilere yönelik teknik ve fiziki olarak çalışılmıştır. Polisiye yardımlaşma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, soruşturma dosyasıyla ilgili bugün eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon neticesinde, M.K., K.U., S.G., E.O., M.B., H.G., T.Y., A.D., A.P., A.K., A.S., Ü.Y., F.C.G. ve A.B. olmak üzere toplamda 14 şüpheli yakalanmış, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, ruhsatlı av tüfeği ve 9 mm çapında 91 tabanca fişeği ele geçirilerek el konulmuştur."

Sedat Peker iddiada bulunmuştu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Kolombiya'da Haziran 2020‘de Buenaventura Limanı’nda Türkiye’ye yola çıkmadan ele geçirilen 4 ton 928 kilo kokain olduğunu iddia etmişti.

"4 ton 900 kilo kokainle ilgili İçişleri Bakanlığımız hiçbir çalışma yapmıyor"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sedat Peker "Kolombiya Büyükelçiliği yetkilileri Sağlık Bakanlığımızı ziyaret ediyor. Ülkemize gelecek olan 4 ton 900 kilo kokainle ilgili İçişleri Bakanlığımız hiçbir çalışma yapmıyor, bunu artık herkes bilmekte. Keşke Sağlık Bakanlığı çalışanlarımız sorsalardı: Kokain sağlığa zararlıdır, lütfen bu konuyla ilgili bize bilgi verin deselerdi. ANCAK hem İçişleri Bakanlığımız hem Sağlık Bakanlığımız zahmet etmesin. Ben onlar adına bu görevi de yaptım. 4 ton 900 kilo kokainin yüklü olduğu iki konteynerin numaralarını öğrendim." ifadelerini kullandı.

Peker, Twitter hesabından şu paylaşımda bulunmuştu:

"Kokain hattı çökertildi, baronlar yakalandı haberlerine asla inanmayın"

"Kolombiya’dan gelen kokain hattı çökertildi, baronlar yakalandı haberlerine asla inanmayın. Bu yakalananlar göstermelik küçük satıcılar. 6 ayrı baronda yakalandığını söyleyen (ayrı ayrı operasyonlarda yakalanan) 70 kilogram, Kolombiya’dan gelen 4 ton 900 kilogram kokainin sahibi kim? Mersin Limanı’nda yakalanan 1 ton kokainin sahibi kim? İzmit körfezde yakalanan 500 kilogram kokainin sahibi kim? Siz eziksiniz lan. Kendi ortaklarınızı haklamak için yalandan hikaye uyduruyorsunuz. Namusluysanız cevap verin."