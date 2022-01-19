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Sedat Peker duyurmuştu; Kolombiya'da ele geçirilen 4,9 ton uyuşturucuyla ilgili 15 şüpheli tutuklandı

Türkiye Ambarlı Limanı'ndan alacak şirketin sahibinin de aralarında olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı

19 Ocak 2022 18:50

Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4,9 ton kokainin bulunduğu konteynerin alıcısının da aralarında olduğu 15 şüpheli tutuklandı.

sedat pekerkokainkolombiya
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