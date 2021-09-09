Sedat Peker'den medya iddiası: Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı iş adamları Türkiye'de basın sektörüne de yatırım yapmayı düşünüyorlarmış

Türkiye'nin, iadesi için Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmaya çalıştığı öne sürülen, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı iş insanlarının Türkiye'de basın sektöründe yatırım yapacağı iddiasında bulundu.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu süreçte kendisi için "hain" diyenlere yanıt verdi.



Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı iş insanlarının Türkiye'de basın sektöründe yatırım yapacağı iddiasında bulundu.

Sedat Peker şunları kaydetti:

"1- Birleşik Arap Emirliklerine düşman diyen, bana da bu ülkeye geldiğim için hain diyen namusu maaşı kadar olan gazeteciler size iyi haberlerim var.Birleşik Arap Emirliklerinden bazı iş adamları Türkiyede basın sektörüne de yatırım yapmayı düşünüyorlarmış. Sizin çalıştığınız basın..



2-…gruplarını da satın alırlarsa artık onlara birer…verirsiniz Ne de olsa sizin namusunuz aldığınız maaş kadar öyle değil mi ?Ses kaydı whatsapp yazışması yayınlayıp yer,zaman bildirdiğim halde bu iddiaların doğru olduğunu nerden bileceğiz diyen namussuzlar siz değil miydiniz?"

Editörün notu: Sedat Peker'in tweetleri düzeltilmemiştir, yazdığı gibi bırakılmıştır.