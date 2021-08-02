Sedat Peker'den iktidara: Kaliteli insanlar kendisine gösterilen saygıdan cesaret bulup haddini aşmayanlardır; haddi aşmamak lazım

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Türkiye'nin pek çok noktasında devam eden orman yangınlarına karşı yardım çağrısı yapan halkı eleştiren iktidara "Kaliteli insanlar kendisine gösterilen saygıdan cesaret bulup haddini aşmayanlardır. HADDİ AŞMAMAK LAZIM!" dedi.

Peker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Altaylı ülkemizin Cumhurbaşkanını hasta ve yorgun gösteren görüntüleri nasıl yayınlarsınız dediği için hem kendisini hem de kendisinin çalıştığı Habertürk medya grubunu tehdit ettiniz.

Tüm iyi niyeti ile 'Ormanlarımız yanarken, insanlarımız ölürken Cumhurbaşkanı halka çay dağıtır mı?' diyenlerin sözlerini iyi niyetli bir eleştiri olarak kabul edeceğinize yine tehdit ettiniz.

Şu anda ise ormanlarımız yanıyor, 'Eldeki imkanlarla söndüremiyoruz, yardım edin.'diyen halkı da aynı şekilde tehdit ediyorsunuz.

Halkımıza 'Nankörler 20 sene önce giyecek donunuz bile yoktu' derseniz onlar da size '20 sene önce donsuz gezdiğimizi nerden biliyorsunuz?' derler. Sizi gözünde büyüten, size oy veren insanlar sizi hep böyle görmek isterler.

Kaliteli insanlar kendisine gösterilen saygıdan cesaret bulup haddini aşmayanlardır. HADDİ AŞMAMAK LAZIM!"