Sedat Peker'den Bakan Soylu'ya: Yeğenin vasıtasıyla Fatih Faruk Özer'le irtibat kurup paranın kaç lirasını aldınız anlatacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeğeni vasıtasıyla MASAK tarafından mal varlıklarına el konulan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer ile irtibat kurduğu ve para aldığını öne sürdü.

Peker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lan kaşar Sülü, Thodex soyguncusu fatih özer’e Bir günde Interpol kararı çıkardık ancak Arnavut polisi elinden kaçırmış hikayesini millete yutturdun. Ama ben doğrusunu herkese anlatacağım. Sen bilmiyor musun Arnavutlukta kuş uçsa benim haberim olur?" ifadesini kullandı.

Peker şunları kaydetti:

"Lan Süslü Sülüman, mahalle arasındaki kavgalarda bile 10 kişi tutuklanıyor.Adam 2 milyar dolarla kaçmış, göstermelik birkaç tutuklama yaptınız.Senin oğlunun, benim televizyonlara çıkardığım yeğenin vasıtasıyla, şahısla irtibat kurup paranın kaç lirasını aldınız, onu da anlatacağım.

Süslü Sülüman, sana olan kızgınlığım senin hırsız olmandan dolayı değil. Zaten her yer hırsız dolu. Senin devletin namusunu lekelemenden dolayı. Gücünün yettiği gariplere diyordun ya size devletin gücünü göstereceğim diye, ben de sizin kör olmuş gözlerinize Yüce Allah’ın gücünü göstereceğim. Sizi rezil edeceğim.

Akraban sadık soylu özel yerlerde beklettiği nakit paralarını yatla Yunanistan’a kaçırmak için planlar yapıyor ya, ondan da haberim var. Gerçi hangi polise şikayet edeceğim, sizi hangi polis kardeşimiz alacak? İpin ucu puştun elinde, onlar ne yapsın? Buraya gönderilen devlet görevlisi kardeşlerim, lütfen siz bir süre olaya müdahil olmayın. Süslü Süleyman'la derin mehmetin yakınlarının koordine ettiği kiralık katillerle ben bir yüzleşeyim, onları paket servis yapıp bunları bir rezil edeyim.

Gelecek olan kiralık katil mi devlet görevlisi mi bilmediğim için rahat hareket edemiyorum. Siz bir süre lütfen karışmayın. Lan sülü, Allah’ın tuttuğunu kimse azad edemez. Bizi Allah tutmuş, kim eder azad."