Sedat Peker: Bu pazar para alan milletvekilini, pammıköreni ve Süslü Sülüman'ı kibrit kutusuna sokacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, kendisinden 10 bin dolar maaş aldığını söylediği siyasetçi hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. "Bu pazar para alan milletvekilini, pammıköreni ve süslü Sülüman'ı kibrit kutusuna sokacağım" diyen Peker, "Kırk yaşından genç kardeşlerim bu hafta çok eğleneceğiz hem de çok" ifadesini kullandı.

Öte yandan Peker, "Tayyip abiyle helalleşme videosunu 14 Haziran sonrasına bırakıyorum" diye yazdı.

Peker'in açıklamaları şöyle:

Bazı maaşı namusu kadar olan gazeteciler benim bu pazar Tayyip abiyle helalleşmek için çekeceğim videoyu 14 Haziran’da Sayın Joe Biden ile yapacağı görüşmede Tayyip abinin elini zayıflatmak için çekeceğimin propagandasını yapmaktalar.

Yani bana ajan diyorlar Tayyip abiyle helalleşme videosunu 14 Haziran sonrasına bırakıyorum ama söz namus çekeceğim. Bu pazar para alan milletvekilini, pammıköreni ve süslü sülümanı kibrit kutusuna sokacağım. Kırk yaşından genç kardeşlerim bu hafta çok eğleneceğiz hem de çok.