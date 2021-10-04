Sedat Peker: Bu operasyona benim ismimi dahil ettiniz; istediğiniz kadar çalışın, başaramayacaksınız

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, isminin uyuşturucuyla ilgili bir dosyaya eklenmeye çalışıldığını öne sürerken, "Ankara adliyesindeki bazı sayın savcılar operasyon günü, yani 4 - 5 gün önce, Sedat Peker'in ismini bu dosyadan çıkarın adliyemiz komik duruma düşer dediler" ifadesini kullandı. Kendisine bazı bürokratların bilgi verdiğini söyleyen Peker, "İstediğiniz kadar benim adımı uyuşturucu, tecavüz ve bunlar gibi kötü suçlarla yan yana getirmeye çalışın, başaramayacaksınız" dedi. Tweet atma probleminin sürdüğünü de belirten Peker, "Problemim hallolsun göreceksiniz. Sizi tüm dünyaya rezil edeceğim" şeklinde paylaşım yaptı.

Peker'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımları şöyle:

"1-Kolombiya'dan gelen kokain hattı çökertildi, baronlar yakalandı haberlerine asla inanmayın. Bu yakalananlar göstermelik küçük satıcılar. 6 ayrı baronda yakalandığını söyleyen (ayrı ayrı operasyonlarda yakalanan) 70 kilogram, Kolombiya'dan gelen 4 ton 900 kilogram…

2-…kokainin sahibi kim? Mersin Limanı'nda yakalanan 1 ton kokainin sahibi kim? İzmit körfezde yakalanan 500 kilogram kokainin sahibi kim? Siz eziksiniz lan. Kendi ortaklarınızı haklamak için yalandan hikaye uyduruyorsunuz. Namusluysanız cevap verin.

3-6 baron yakalandı operasyonunun ilk başlama tarihi Ocak ayı sözlü olarak polislere talimat verdiniz Sedat Peker'in bu şahıslarla ilgisi var mı diye. İlk videoyu 2 Mayıs'ta yayınlayınca 3 Mayıs'ta bu operasyona istihbarat notu diye yazılı olarak benim ismimi dahil ettiniz…

4-…, ismi Levent olan soyadını şimdi hatırlayamadığım bir kişi üzerinden. Bilmem kaç sene önce bu şahısla resmin varmış. Siz devletin namusunu yere düşürdünüz. Her zaman söyledim, devletin sahibi olduğu tek şey namusu ve sözüdür. Kendilerini tanımıyorum ancak Ankara …

5-…adliyesindeki bazı sayın savcılar operasyon günü yani 4 - 5 gün önce Sedat Peker'in ismini bu dosyadan çıkarın adliyemiz komik duruma düşer dediler. Ayrıca da 4 sene önce Sedat Peker tweet yayınlamış bu şahıs ismimi kullanıyor ben bu şahsı tanımam demiş,…

6-hiç bir delil yok hangi sebeple Sedat Peker'i bu dosyaya dahil edeceğiz demişler.Bu operasyonun başında süslü sülümanın manevi evladı, organize suçlardan sorumlu genel müdür yardımcısı Resul Hor (Sezgin Baran Korkmaz'ı İçişleri Bakanlığı'na çağıran ve birçok olayda ismi olan)..

7- ve tabii ki Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz (süslü süleymanın manevi evlatlarından). İşin en komik yanı İstanbul Emniyeti'ne haber vermeden Ankara polisi İstanbul'da haber yapıyor. (bu İstanbul polisi için nasıl bir mahcubiyettir kim bilir?).

8-Bu bilgiler bana nasıl geldi diye boşuna cadı avına çıkmayın çünkü bu ülkede namusu aldığı maaştan yüksek olan çok bürokrat var. Kim bilir hangisi yollamıştır? Daha önce de söyledim, yenileceksiniz. Çünkü siz Gayretullah'a savaş açtınız.

9-İstediğiniz kadar benim adımı uyuşturucu, tecavüz ve bunlar gibi kötü suçlarla yan yana getirmeye çalışın, başaramayacaksınız. Defosu olan bir insan sizin gibi dünyanın en büyük suç örgütüyle onuru için savaşa girmeyi göze alamaz.