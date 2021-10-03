Sedat Peker: Başka suçlardan aranan şahıslar, gizli tanık olarak aleyhime ifade versinler diye mevcut suçları kapatılıyor

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, eski Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven'in yayınladığı videoya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Peker, kendisine Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yat aldığını iddia eden Güven'e "Oturduğum yeri öğrenmiş olabilirsin, doğrudur. Ancak yat konusu büyük bir yalan. Benim Türkiye’de yatım yok, buraya da yat getirtmedim " yanıtını verdi. Peker, poliste araması olan kişilerin mevcut suçlarının Peker hakkında konuştukları takdirde silindiğini iddia etti.

Peker'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

"1-Cevheri Güven, sabah yayınladığın videoyu seyrettim. Seni kandırdılarsa sorun yok. Ancak kasıtlı söylediysen ayıp ettin. Emniyette artık Sedat Peker ile ilgili çalışma yapmıyorlar demişsin. Sen bu videoyu yayınladığından 8-9 saat önce babası arkadaşım olan…

2-Ali Aydın isimli bir tanıdığımı hiçbir delil yokken gizli tanık ifadesine göre tutukladılar. Poliste başka suçlardan aranması olan şahısların mevcut suçlarını kapatıyorlar, sadece gizli tanık olarak aleyhime ifade versinler diye.

3-Benimle ilgili tutuklanan şahıslardan bir tanesi cezaevinde öldü, korona diye açıkladılar ancak ne olduğunu bilen yok (şaibelerle dolu). Benimle ilgili tutuklanan tanıdığım tanımadığım bütün herkesi Türkiye’nin dört bir köşesine cezaevlerine dağıttılar…

4-…ve çoğuna tecrit uyguluyorlar. Baba - oğulları bile ayrı ayrı cezaevlerine yolladılar. Oturduğum yeri öğrenmiş olabilirsin, doğrudur. Ancak yat konusu büyük bir yalan. Benim Türkiye’de yatım yok, buraya da yat getirtmedim (evi dürbünle gözleyen

5-…MİT’çilik oynayan aslında sadatçı olan şahıslar yan komşuyla benim evi karıştırmışlar). Ayrıca Türkiye’de değil ekonomik sistemimin yeniden kurulması, bana selam vermiş insanların bile mallarına çökmek için bahaneler arıyorlar.

"Ölsem bile akitim yerine gelecek"

6-Dost olmadığımız kesin, ancak düşmanlıklar bile namusluca yapılmalı. Benim paylaşım yapabilmek için neler çektiğim ortada. Ben namuslu adamım. Ben ölsem bile akitim yerine gelecek. Ben namuslu adamım. Söz namus dedim mi her şey bitmiştir.

7-Sizin ekipten bazıları Denizli’de FETÖ'den yargılanan, sonra tahliye olan bir askeri okul öğrencisini öldürttüğümü söylüyorlar. O zavallılara söyle, benim düşmanlığım şereflice olur. Gencecik çocuklarla savaşmam. Bir gün savaşacaksak sizinle karşılıklı savaşırım.

8- FETÖ'den yatan kanser hastası bayanın çocuklarının yanında mutlu şekilde ölmesi için yapılan paylaşımlara retweet yaparak destek verdim (bazı dostlarımdan tepki göreceğimi bildiğim halde).

9-Aramızdaki fark bu ve üzülüyorum ki siz bunu hiç anlayamayacaksınız. Benim hakkımda asılsız fitne fesatlarınızı yapmaya devam edeceksiniz."