Sedat Peker "tehdit" suçundan ifade verdi

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) ORGANİZE suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Habertürk yazarı Fatih Altaylı\'yı tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa ifade verdi. Kendisi hakkında yazdığı bir yazı sonrasında Fatih Altaylı\'yı sosyal medyada hedef alan bir video paylaştığı ileri sürülen Peker, suçlamayı reddetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Sedat Peker, yaklaşık 20 kişilik bir grupla Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi. Fatih Altaylı\'nın şikayeti nedeniyle Sedat Peker, \"Tehdit\" suçlamasından savcılığa \"şüpheli\" olarak ifade verdi. Suçlamayı reddeden Peker\'in ifadesinde, \"Beni küçük düşürmeye çalışan şahsa verdiğim iyi niyetli cevaptır\" diyerek tehdit amacının olmadığını söyledi. Peker, ifadesinin ardından beraberindeki grupla adliyeden ayrıldı.

