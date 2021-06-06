Sedat Peker: Milletvekillerine 10 bin dolardan daha büyük paralar yolladım!

T24 Haber Merkezi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var” sözlerine "Benim her ay 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok, daha çok yolladıklarım var. Bana 10 bin doları nasıl yakıştırdınız siz. Ben aç kalırım, açıkta kalırım yine herkesten çok para veririm. 10 bin dolar da yalan, belge yok, dekont yok. Ama daha büyüklerini yolladım, çanta çanta" yanıtını verdi. Peker, AKP'li Metin Külünk'e seçim dönemlerinde para verdiğini söyledi.

Peker yayımladığı 9. videoda, "Şimdi Metin Külünk’ten konuşacağız. Metin Abi’den. Ne bir eksik ne bir fazla konuşacağız. Metin Abi beni telefonla aradı, Biden dedi Tayyip Erdoğan’a karşı dedi, Biden işi gücü bırakmış Sedat Peker’ mi bekliyor, hepten delirdik, vallahi delirdiler. Adamlar dünyayı yönetiyor. Sev sevme, onun devlet başkanı Sedat Peker’i mi bilecek." dedi.

Peker şu ifadeleri kullandı:

"Dedim abi Biden anlamam, benim kendi meselem var. Beni sakinleştirdi, konuştu, konuştu. Sonra benim yanımdan ayrıldı, beni itibarsızlaştırmak için kurulan bir yapı var, içinde mafyalar falan. Onlar böyle, devletten adamlar, AK Parti’den, milletvekilleri filan. Bunlar özel adamlar ama fındık kadar beyinleri yok, ne yapayım. O yüzden Metin Abi’yi konuşacağız. Dün de bir arkadaşın bir videosunu yayımladım. Ya Suriye konusunda var, karakol konusunda var, sayın Cumhurbaşkanı’nın yeğeniyle evli. Benle bunları konuşuyor, Reisim yanındayım, ondan sonra arkadan film. Başında konuştum, beni yolda bırakanı rezil edeceğim.

Metin Abi’yi rezil etmeyeceğim. AK Parti’nin seçim zamanlarında dağıttığı kahve var ya, hepiniz içtiniz ya. Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi benimdi o. Hani ben pislik mafyaydım. Onlarca milyon liralık kahveyi benden alıp dağıttınız, 1 lira mı verdiniz. Verdiyseniz hani fatura? Yazıklar olsun size. Düşmanlığınız bile kahpeci. Bir özür bekledim lan, olayı buraya siz getirdiniz. Dönmek yok artık, ölmeden size de rahat yok."

"Metin Abi ile Ömer Külünk diye bir yakını var mesela. Benim dedi tefeciler elinden almışlar yeğenimin yerini. Bugünün 1-1,5 milyonu, 300 bin TL o zaman, dolar üzerinden hesaplayınca bu para. Bir o tefecilerle konuşsan dedi. Ya Metin Abi şimdi ben konuşsam, ben ismimi unutturmaya çalışıyorum, o onu arayacak, o onu arayacak sanki ben tahsilat yapıyorum gibi. Dedim abi kaç para ben vereyim parasını.

"Seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdık"

O konuda ismi geçen, duyan bir iki iş adamı arkadaşı var. Üçümüz birlikte 300 bin lirayı ödeyelim. İş paraya gelince tabii hiç kimse ödemedi, ben ödedim. Tapuyu aldık, verdik. Biz para verdik mi böyle veririz. Almanya’da dernekler var ya, iyi arkadaşlar, ben onları seviyorum, mesela onlara rica ederdi para yollar mısın diye, el altından onlara para verilirdi. Ama öyle her ay giden 10 bin yok. Seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdık. Ya şimdi ben böyle deyince diğer milletvekili tanıdıklarım da lan bizi de, lan oğlum biz kimseyi söylemeyiz."

"10 bin vermedim ama çok daha fazlasını verdim"

"Ama ben Biden miden, sakinleştirmek için film yap, sonra beni karalama kampanyasına abilik yap. 10 bin vermedim ama çok daha fazlasını verdim. Göreceğiz daha."

Tartışma Soylu'nun iddiasıyla başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle aranan Sedat Peker'in bir siyasetçiye "her ay 10 bin dolar gönderdiği" iddiasıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a bu siyasetçiyi açıklaması çağrısı yapmıştı.

Şentop ise Kılıçdaroğlu'nun kendisine "iftira" attığını söylemiş ve kendisinin de söz konusu ismin açıklanmasını istediğini belirtip, Bunu açıklayacak kişi ben değilim, muhatabıdır" demişti.

Tartışma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önce TRT, daha sonra da Habertürk televizyonlarında katıldığı programda Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi bulunduğunu açıklamasının ardından başladı. Soylu söz konusu siyasetçinin ismini açıklamamış, bu konuda "savcıya konuşacağını" söylemişti.

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