Sedat Laçiner, gözaltı sürecini anlattı: Beni gözaltına alan polis, ders verdiğim öğrenci çıktı

‘Paralel yapı’ iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında dört gün gözaltında tutulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, gözaltında ağır uygulamalara maruz kaldığını belirtti. Laçiner, yaptığı açıklamada kendisini gözaltına alan polislerin daha önce ders verdiği öğrenciler olduğunu söyledi.

Gözaltı sürecini haberdar.com’daki köşesinde anlatan Laçiner, pazar gecesi saat 02.00’de ifaden alınacak diye uyandırıldığını anlatarak şöyle devam etti:

“Hücreme döndüğümde saat 05.00’e geliyordu. Polis ‘uyumasanız iyi olacak, çünkü 06.00’da Adliye’ye gideceğiz’ dedi... Ben adliyeye gideceğimizi sanırken araba Emniyet Müdürlüğü’ne ait spor salonunun önünde durdu. Gözaltına alınanların bir kısmının bu spor salonunda ifade verdiğini söylüyorlardı. Salonun yarısına polisler kafeslerle bölmeler yapmıştı ve birçok insan bu kafeslerin arasında, spor minderlerinin üzerinde yatıyordu. Üzerlerinde bir battaniye ya vardı ya yoktu. Yerde yatanlara bakınca sağlık durumlarının hiç de iyi olmadıklarını anladım. Kimi 70 yaşındaydı, kimi 80. İçlerinde kalp hastası da vardı, kanser hastası da... Manzara toplama kamplarını andırıyordu...”

Laçiner spor salonunda tutulanlar arasında bulunan bir kadının 1.5 yaşında çocuğuna iki gün boyunca emzirme izni verilmediği iddiasını da aktardı. Ardından Adliye’ye gittiklerini anlatan Laçiner, ifadesini sandalye üzerinde 12 saat bekletildikten sonra verebildiğini belirtti.

Öğrencim çıktılar

Özgür Düşünce’ye de konuşan Laçiner, kendisini gözaltına alan polislerin daha önce “terör dersleri” verdiği öğrencileri çıktığını kaydetti. Laçiner, “Bu çok üzücü bir tabloydu benim için. Birçok polis benim yazılarımı okuyarak, PKK ve Güneydoğu ile ilgili olarak terör meselesini takip ederek öğrendiklerini söylediler” dedi.