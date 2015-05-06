Kurucusu, 16 yıl sonra Ekşi Sözlük'ten ayrıldı!

Sedat Kapanoğlu, takipçilerinin tanıdığı mahlasıyla SSG, yaklaşık 16 yıl önce kurduğu ve bu süre boyunca yönettiği Ekşi Sözlük’ten ayrıldığını duyurdu. Ekşi Sözlük‘ten açıklama yapan Kapanoğlu, Türkiye’den de ayrılarak ABD’ye yeni projeleri üzerinde çalışmak üzere taşındığını söyledi.

Kapanoğlu ile yolları ayrılan Ekşi Sözlük’ün yönetimini 2009 yılında Sözlük’e ortak olan Av. Başak Purut üstlenecek. Purut kağıt üzerinde tek yetkili olurken, Kapanoğlu ise yeni bir “Ekşi Sözlük projesi” üzerinde çalışacak. Gelişmeleri doğrulayan Purut, "90’ların internet ruhunu yansıtan Ekşi Sözlük, bugünün koşulları göz önüne alınarak yeniden düşünülüyor ve bu şekilde Sözlük’ten bağımsız bir proje planlanıyor" dedi. Purut, yeni projenin Türkiye’ye ya da başka bir ülkeye bağımlı olmayacağını yani Türkçe olmayan, küresel bir proje olduğunu da belirtiyor.

Hürriyet'in haberine göre, Kapanoğlu buna ek olarak ABD’de bağımsız projelerine de odaklanacak.

SSG'in o açıklaması şöyle:

"Ekşi sözlük’ü ilk gün kodlayan adam olmak dışında 16 yılı aşkındır ekşi sözlük’ün yöneticisiyim. yönetici derken her anlamda: sitede admin, yazılım ekibinde yönetici, yönetim kurulunda başkan, sokakta beyefendi, mutfakta aşçı vesaire. 16 yılda ekşi sözlük türkiye’de en çok ziyaret edilen üçüncü yerel web sitesi olmaya kadar yükseldi. her ay 21 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. üstelik yabancı sosyal mecraların yükselişinden de etkilenmedi. tam tersine onları kapsamadığı bir alanda bambaşka bir form ve dinamikle devam ediyor.

2004’te ABD’ye Microsoft’ta çalışmaya gittikten kısa bir süre sonra firmanın tüm idaresi benim yokluğumda ortağım başak purut’un üstüne kaldı. 2009’da geri dönene kadar o atıl haliyle ayakta tuttu. 2010’da sözlüğü yenilemeye giriştiğimizde ise ben hem daha çok keyif aldığım hem daha tecrübeli olduğum teknik konulara eğildim. milyonlarca insanın istifade ettiği 11 yıllık bir mirası dönemin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırma yükünü sırtlandım. bu konuda iyi çıkardığımız işler olduğu gibi sonuçtan sizin gibi bizim de memnun olmadığımız kısımlar oldu. ama sonuçta ekşi sözlük 2015 itibariyle gelişimini ve popülaritesini yitirmeden büyümeye devam ediyor.

Bu dönemde, yani son 6 yıldır, ekşi sözlük’ün iş strateji ve modellerini pratik olarak başak üstlenmiş durumda. yapısal yeniliklerin kayda değer kısmı da kendisinin projeleridir. siyasi liderlerin reddit tarzı ama oturumları bunun en son örneği.

Yıllardır konuşmalarımda ve röportajlarımda ekşi sözlük’ün ben olmadan devam edebilmesinin en büyük hayallerimden olduğundan bahsettim. bunun bir noktasında manzarayı bensiz hale getirmek elzemdi. hem bu hem de bazı yeni projelere odaklanma sebebiyle ekşi sözlük’ün sahibi ekşi teknoloji ve bilişim a.ş.’deki yönetim kurulu üyeliği dahil olmak üzere tüm yöneticilik görevlerimden ayrılmış bulunuyorum. sadece çok uzun zamandır yazarlara borçlu hissettiğim ve tasarımını tamamladığım bir api meselesi var. onunla ilgileneceğim.

Yönetimi başak purut’a devrediyorum. başak ekşi sözlük’ü yakından tanıyor, dinamiklerini biliyor. “adam yiyor ama çalışıyor”. başak’la ekşi’nin yüzleşmesi gereken en önemli iki değişimin nitelikli içeriğe erişimin kolaylaştırılması ve yazar onayı için yıllarca sırada beklemenin düzeltilmesi olduğunda mutabıkız. onun da bu iki problemi çözme konusundaki kararlılığını biliyorum.

Takip edenlerin bildiği üzere ekşi sözlük benim için hala bireysel içerik paylaşımlarım için en favori ortamım. 50 bin entry sonra kullanıcısı olmaktan hala çok memnunum. sadece bir paylaşım platformu değil, şahsi hafıza olarak da çok istifade ediyorum. kullanıcısı olarak bir yere gitmiyorum. buradayım.

tldrkelam: bir sedet yönetiminin sonuna, yeni bir dönemin de başına gelmiş bulunuyoruz.

not: bu entry’yi uçaktan yolluyorum. uçaktan entry girmek ilk kez yaptığım bir şey değil (bkz: #9353774) ama hala bilimkurgu gibi."

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