Sedat Ergin: Yollarımızı ayırdığımız Yalçın Doğan için hükümetten herhangi bir baskı olmadı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Hürriyet yazarlarından Yalçın Doğan’ın "siyasi baskı nedeniyle işten çıkarıldığı" iddiası hakkında “Doğan’la ilgili olarak hükümetten kaynaklanan herhangi bir baskı söz konusu olmamıştır” dedi.

Sedat Ergin, Doğan’ın gazeteden ayrılmasına ilişkin iddia ve haberler üzerine, “Bu tasarrufa başka birimlerdeki bazı çalışanlarımızı da kapsayan gazetedeki genel bir tensikat kararı çerçevesinde gidilmiştir” açıklamasını yaptı. Ergin’in açıklamasının tam metni şöyle:

“Yazarımız Yalçın Doğan’la maalesef yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. Yalçın Doğan’la ilgili olarak hükümetten kaynaklanan herhangi bir baskı söz konusu olmamıştır. Bu tasarrufa başka birimlerdeki bazı çalışanlarımızı da kapsayan gazetedeki genel bir tensikat kararı çerçevesinde gidilmiştir.”

Yalçın Doğan: Ergin, ‘yukarıdan gelen baskı sonucu’ dedi

Hürriyet’in yollarını ayırdığı Yalçın Doğan, gün içinde demeç verdiği Rotahaber’den Eşref Aydoğmuş’a süreci şu ifadelerle aktarmıştı:

"Beni gazeteden Sedat Ergin aradı, ‘Yukarıdan gelen baskı sonucu yolları ayırmamız gerekiyor’ dedi, üzgün olduğunu söyledi."

Doğan, Rotahaber’in “yukarıdan gelen baskılar”dan kastının ne olduğu sorulduğunda şu yanıtı vermişti:

"Çok açmadı konuyu, sadece ‘çok baskı var, üzgünüm falan filan’ dedi. Maalesef her şey böyle devam ediyor. Türkiye’de bunlar olağan hale geldi artık."