Sedat Ergin yazdı: Rusya İdlib’de Türkiye’ye dost mu, hasım mı?

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Perşembe günü bazı muhalif grupların İdlib'in güneyindeki Suriye ordusu topraklarına operasyon başlatmasının ardından Rus yapımı SU-24'lerin bu grupları hedef aldığını belirterek, "Türkiye ile Rusya’nın sahada açıkça karşı karşıya geldiklerini, hatta çatıştıklarını görüyoruz" yazdı.

Türkiye'nin de muhalif gruplara topçu ateşiyle destek verdiği ile ilgili açıklamaları hatırlatan Ergin, "Çatışmanın akışı içinde Türkiye ile Rusya iki hasım olarak birbirine cephe almaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü böyle:

Önümüzdeki tabloda Türkiye ile Rusya’nın sahada açıkça karşı karşıya geldiklerini, hatta çatıştıklarını görüyoruz. Rus tarafının aktarımına göre, Suriyeli silahlı muhalif gruplar TSK’nın ateş desteğinde harekâta başlamakta, Suriye ordusu zora düşünce yardımına Rus savaş uçakları yetişmektedir. Sonuçta, çatışmanın akışı içinde Türkiye ile Rusya iki hasım olarak birbirine cephe almaktadır.

Bu tablo şu gerçeği çarpıcı bir şekilde herkese gösteriyor. Rusya İdlib hava sahasını kontrolü altında tuttuğu için Esad ordusu mutlak bir hava üstünlüğünden yararlanıyor. Sahada Esad ordusunun sıkıştığı her durumda Rus savaş uçakları devreye girerek muharebenin seyrini 180 derece değiştirebilmektedir.

Zaten rejim ordusunun geçen aralık ayından bu yana süratli bir şekilde geniş bir alan kazanabilmiş olmasının gerisinde de Rusya’nın savaş uçaklarıyla havadan ayrım gözetmeksizin yürüttüğü bombardımanın en önemli faktörlerden biri, belki de en önemlisi olduğu yadsınamaz.