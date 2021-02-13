Sedat Ergin yazdı: Resmi Gazete’de FETÖ’cü generalle ilgili dikkat çekici ayrıntı

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Fethullah Gülen tarafından takıldığı gerekçesiyle rütbesi sökülen ve FETÖ davasında itirafçı olan Serdar Atasoy’un, 13 general, 4 amiral ve 51 albayın bir süt rütbeye terfisini kapsayan 24 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete’deki kararda isminin yer aldığına dikkati çekti.

Terfilerin dağılımına bakıldığında, tuğgeneralliğe/tuğamiralliğe terfi eden 51 albaydan 32’sinin karacı, 9’unun denizci ve 10’unun havacı olduğu görüldüğünü belirten Ergin, “Günlerdir Türk kamuoyunda tartışılan FETÖ mensubu Serdar Atasoy’un ismiyle işte bu listede karşılaşıyoruz. Şûra’nın terfi listelerinde üst sıralarda yer almak her zaman önemli bir ölçü olagelmiştir. Kendisinin listede generalliğe kaçıncı sırada terfi ettiğini merak edebilirsiniz. Bu 32 karacı albay arasında beşinci sırada terfi etmiş Atasoy” dedi.

“Kritik detay kurmaylıkla değil, Atasoy’un devresiyle ilgili. Atasoy, generalliğe yükselen toplam 32 albay içinde en genç olanı. Kendisi 1974 doğumlu. Bu durumda 46 yaşında tuğgeneral olmuş” diyen Ergin, yazsının devamında Atasoy’la ilgili detaylı bilgilere yer verdi.

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