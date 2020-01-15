Sedat Ergin yazdı: Güvenli bölge İdlib’e genişler mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, İdlib’de yaşanan krizinin büyük ölçüde nedeninin Suriye’deki iç savaşta bu vilateyin demografik yapısının değişmesine bağladı. Ergin, İdlib’de ateşkese şimdilik kısmen uyulduğunu belirtti.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

İdlib’de oyunun son sahnesi nasıl şekillenir? Bu soruya yanıt ararken Rusya’da Kremlin’e yakın bazı düşünce kuruluşlarında tartışılan ve 5 Eylül 2019 tarihli “Fırat Kalkanı bölgesi İdlib’in kuzeyine doğru genişleyebilir mi” başlıklı yazımızda değerlendirdiğimiz bir düşünceyi yeniden hatırlatabiliriz.

Bu öneri, İdlib’in doğusu ve güneyinin rejime bırakılması, M-4 ve M-5 karayollarının denetiminin de rejime geçmesi, karşılığında sınıra bitişik bir 30 kilometre derinlikte bir tampon bölgenin Ankara’nın kontrolüne verilmesine dayanıyor. İdlib şehir merkezinin de Türkiye’ye bırakılması öneriliyor. Bu senaryo, TSK’nın İdlib’deki gözlem noktalarının büyük bir bölümünün kuzeye taşınmasını gerektirecektir.

Dikkat çekici bir yöneliş, daha önce Rusya kaynaklı dile getirilen bu önerilere yakın görüşlerin Ankara’da da ifade edilmeye başlanmış olmasıdır. Örneğin, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Burhanettin Duran’ın geçenlerde 31 Aralık 2019 tarihinde Sabah’ta yayımlanan bir makalesinde bu bakışın izlerini görmek mümkündür. “Rusya ve Esad güçlerinin adım adım İdlib çatışmasızlık bölgesini ele geçirme niyetinde olduklarını” vurgulayan Prof. Duran, “2-3 milyon mülteci baskısı ABD ve AB’nin işbirliği ile karşılanamazsa, Ankara, İdlib’in bir kısmında da güvenli bölge kurmayı düşünmek zorunda kalabilir” görüşünü belirtiyor.

Bu tasavvurlar hayata geçirildiği takdirde Türkiye’nin Fırat’ın batısında Suriye sınırının içinde kontrol ettiği alanın Fırat Kalkanı bölgesi ve Afrin’den sonra batıya doğru Hatay sınırını da kapsayacak şekilde genişlemesi söz konusu olacaktır.

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