Sedat Ergin yazdı: Darbe davaları Yargıtay’da nasıl seyrediyor?

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin bugünkü yazısında darbe davalarının Yargıtay’daki temyiz aşamasındaki durumunu yazdı. Ergin, “Yargıtay’ın şu ana kadar darbe dosyalarında aldığı kararları nasıl okumalıyız? Aktardığımız veriler, en azından bu aşamada Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin kararlarının genel bir yöneliş olarak çeşitlilik gösterdiğine, bozma ve onama seçenekleri arasında önemli ölçülerde dengeli bir şekilde dağıldığına işaret ediyor.” Düşüncesini dile getirdi.

Ergin, “Kuşkusuz bu kararlara da itirazlar gelecektir. Zaten 16’ncı Ceza Dairesi’nden kararın çıkması dosyanın Yargıtay’da sonuçlandığı anlamına gelmiyor. Yargıtay Başsavcılığı, pekâlâ hazırladığı mütalaa hilafına bir hüküm çıktığında itiraz etme hakkına sahip. Ayrıca unutmayalım ki, Daire’nin bozma kararları birinci derece mahkemede yeniden yargılamayı gerektiriyor. Mahkeme de pekâlâ kendi kararında ısrar edebilir. Bu takdirde, Yargıtay Başsavcılığı’nın itirazlarında olduğu gibi, dosyanın Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu’na kadar gitmesinin önü açılabilir. Ayrıca, sanıkların da Daire’nin kararlarına karşı ‘düzeltme’ talebiyle itiraz hakları var” ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

Bu arada, darbe davaları içinde Genelkurmay Çatı ve Kara Havacılık gibi çok sanıklı kritik davalar birinci derece mahkemelerde sonuçlanmış olmakla birlikte henüz istinaf sürecini tamamlamadı. Keza en kritik darbe dosyalarından biri olarak görülen Akıncı davasında henüz birinci derece mahkemeden de karar çıkmış değil. Her halükârda Yargıtay’ın darbe davalarında kat etmesi gereken daha uzun bir mesafe var.

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