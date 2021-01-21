Hürriyet’in Washington D.C. muhabiri olarak görev yaptığı altı yıla yakın süre içinde iki başkanlık seçimi izlediğini söyleyen Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Washington’dan gelen görüntüler kısa süre önce askeri darbeye sahne olmuş bir Latin Amerika ülkesinin başkentini çağrıştırıyordu" görüşünü savundu.

Ergin yazısında, "Bundan dört yıl önceki törenle dünkü arasında en önemli fark, 20 Ocak 2021 tarihinde Washington D.C.’deki devir teslim törenlerinin 25 bin tam teçhizatlı askerin koruması altında, daha doğrusu bir olağanüstü hal ortamında gerçekleşmesiydi. Kongre’yi hedef alan 6 Ocak baskını olmasaydı da, şu ana kadar 400 bin Amerikalının ölümüne yol açmış olan COVID-19 felaketi nedeniyle devir teslim törenleri yine mütevazı ölçülerde tutulacaktı. Pennsylvania Avenue üzerindeki geçit töreni yine yapılmayacaktı. Biden, bunun yerine dün askeri bandoların da katılımıyla yalnızca Beyaz Saray’ın önünde kısa mesafeli sembolik bir yürüyüş gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Ergin, "Bu hazırlıklar başlatıldığında, devir teslimin 25 bin askerin başkentte savaş düzeni aldığı bir ortamda icra edilmesi kimsenin aklının ucundan bile geçen bir senaryo değildi. Tam 28 yıl sonra devir teslim törenlerini bu kez televizyondan izledim. Washington D.C.’den gelen bütün görüntüler, ABD’nin başkentinden çok, kısa bir süre önce askeri darbeye sahne olmuş ya da iç savaştan çıkmış bir Latin Amerika ülkesinin başkentini çağrıştırıyordu. Bu yönüyle bakıldığında, Trump’ın devraldığı Amerika ile miras bıraktığı Amerika arasındaki farkı anlatmak bakımından daha çarpıcı bir kıyaslama olamaz herhalde." ifadesini kullandı.