Sedat Ergin ve Ekrem Dumanlı'ya 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dağlıca baskını sonrasındaki açıklamalarının ‘çarpıtılarak’ verilmesi sebebiyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla dava açıldı. Aynı sebeple hakkında dava açılan eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Sedat Ergin, 25 Mart’ta hakim karşısına çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Dağlıca baskını sonrasında, Atv–A Haber ortak yayınında Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu değerlendirirken dile getirdiği “Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir Anayasa'yı inşa edecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı, durum bugün çok farklı olurdu” sözlerini, “Erdoğan, Dağlıca’daki hain saldırıyı değerlendirdi: 400 vekil verilseydi olmazdı" şeklinde tweet'leyen Zaman gazetesi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dağlıca açıklaması: '400 vekil alınsaydı bunlar olmazdı" şeklinde tweet'leyen Hürriyet gazetesi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Radikal gazetesi yazarı Murat Yetkin'in bugünkü köşe yazısında yer alan bilgilere göre, İstanbul, Bakırköy 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Adnan Budak, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’in “Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılanması gerektiği yolundaki iddianameyi 15 Aralık’ta kabul etti.

soL'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in talebiyle, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İdris Kurt’un hazırladığı iddianamede, “Cumhurbaşkanı’nın Dağlıca’daki terör saldırısında şehit edilen askerlerin ölümünü, 7 Haziran seçimlerinde kurucusu olduğu partinin 400 milletvekili sayısına ulaşmaması sebebine bağladığı gibi gerçek dışı, incitici ve iyi niyetle bağdaşmayan şekilde haber yapıldığı belirlenmiştir” denildi.

İddianamede, söz konusu ifadelerin Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10’uncu maddesi kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği belirtildi.