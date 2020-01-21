Sedat Ergin: Uzun yıllar Libya sorunuyla birlikte yaşamaya hazır olalım

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Libya’da kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla toplanan Berlin Konferansı’nı yorumladı. Kâğıt üstünde her şeyin güzel göründüğünü belirten Ergin, uygulamanın önemli olduğunun altını çizdi.

Ergin, “Ancak yine de son derece kırılgan bir tablo var karşımızda. Temel güçlük, Hafter’in metne imza atmaktan kaçınması nedeniyle ateşkesin Berlin Konferansı’nda kesinlik içinde güvence altına alınamamış olmasıdır. Bu noktada sürecin olumlu bir yönde ilerleyebilmesi için ABD’nin Hafter’i destekleyen Suudi Arabistan, BAE ve Mısır üzerindeki nüfuzunu kullanmasının gerektiği hususunda genel bir görüş birliği var” düşüncesini dile getirdi.

Ergin, “Neresinden bakılırsa bakılsın hiç de kolay bir süreç beklemiyor tarafları. Libya, savaşan gruplar arasında darmadağın olmuş bir ülke halindedir. Toparlanması çok uzun zaman alacak, ülkenin yeni baştan inşa edilmesi gerekecektir. Yeniden inşa faaliyetinin aynı ülkü etrafında birleşmiş insanlar değil, sahada savaşan, birbirleriyle kanlı bıçaklı durumdaki gruplar tarafından yürütülecek olması, ayrıca krize dışarıdan dahil olan aktörlerin de büyük çıkarlarının bulunması işi çok zorlaştırıyor. Uzun yıllar Libya sorunuyla birlikte yaşamaya hazır olalım” görüşünü savundu.

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